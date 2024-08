Lạng Giang tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) huyện Lạng Giang (Bắc Giang) vừa tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại xã Thái Đào.

Thời gian qua, BCĐ xã Thái Đào làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy, UBND xã ban hành văn bản, kế hoạch lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT); huy động các ban, ngành, đoàn thể, nhân dân thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Bởi vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Thái Đào luôn được giữ vững, đời sống tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật được quan tâm chỉ đạo; thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội. Các loại tội phạm và vi phạm pháp luật được kiềm chế, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường lành mạnh cho sự phát triển KT-XH.

Lực lượng Công an xã Thái Đào được củng cố trong sạch, vững mạnh, phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong bảo đảm ANTT. BCĐ xã Thái Đào đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức cho hơn 3 nghìn hộ gia đình, các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp ký cam kết không vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy…

Trong 8 tháng qua, Công an xã Thái Đào phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an huyện Lạng Giang phát hiện, xử lý 4 vụ và 7 đối tượng vi phạm về trật tự xã hội; vận động, thu hồi 3 súng tự chế, 57 viên đạn, 6 hung khí nguy hiểm, 1,5 kg pháo các loại. Lực lượng công an tham gia giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ 21 người lầm lỗi, thanh thiếu niên hư tại cộng đồng dân cư; quản lý, giáo dục 11 đối tượng có án phạt tù cho hưởng án treo, 10 người đã chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng.

Thời gian tới, xã Thái Đào tiếp tục thực hiện tốt đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2020-2025. Xã Thái Đào tăng cường nắm tình hình ANTT, chủ động tham mưu, giải quyết các vụ việc xảy ra ngay từ cơ sở, không để diễn biến phức tạp; tập trung làm tốt việc phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật.

Xã Thái Đào duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng công an với quân sự, MTTQ, các ban ngành, đoàn thể trong bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tặng Bằng khen cho cán bộ và nhân dân xã Thái Đào; huyện Lạng Giang.