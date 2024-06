Lạng Giang ra quân hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy

UBND huyện Lạng Giang (Bắc Giang) vừa tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng hành động và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2024.

Tại chương trình, lãnh đạo Công an huyện Lạng Giang thông tin tóm tắt kết quả công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm và phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện những tháng đầu năm 2024. Theo đó, lực lượng công an đã phối hợp phát hiện, xử lý 15 vụ, 21 đối tượng về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy; khởi tố 14 vụ, 19 bị can; xử phạt hành chính 1 vụ, 2 đối tượng.

Cơ quan Công an thu giữ hơn 7,385 g heroin và khoảng 57,44 g ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật có liên quan. Lực lượng công an điều tra xử lý 19 vụ, 26 đối tượng phạm tội về ma túy; trên địa bàn huyện Lạng Giang không có tụ điểm phức tạp về ma túy.

Tính đến tháng 6/2024, trên địa bàn huyện Lạng Giang còn 231 người nghiện có hồ sơ quản lý đang ở tại cộng đồng. Các đối tượng nghiện ma túy ngày càng trẻ hóa. Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai xây dựng xã, phường, thị trấn sạch ma túy vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác quản lý đối tượng nghiện tại cộng đồng và đối tượng sau cai nghiện tại địa bàn cơ sở để bảo đảm làm sạch và giữ sạch địa bàn thực chất, hiệu quả.

Tại buổi lễ, Công an huyện Lạng Giang đã phát động triển khai kế hoạch hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024 với chủ đề “Chung tay xây dựng xã, phường, thị trấn sạch ma túy”. Theo kế hoạch, đợt cao điểm diễn ra từ ngày 1/6 đến ngày 30/6.

Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng công an, đoàn viên, thanh niên huyện Lạng Giang đã tham gia diễn hành trên các tuyến đường trung tâm huyện, tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2024.