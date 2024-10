Lạng Giang đảm bảo an ninh quốc phòng

Trong nhiệm kỳ, công tác an ninh, quốc phòng của huyện Lạng Giang (Bắc Giang) được đảm bảo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và an sinh.

Ổn định an ninh trong tình hình mới

Theo Huyện ủy Lạng Giang, thời gian quan, huyện Lạng Giang đã tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững chắc; kết hợp chặt chẽ củng cố quốc phòng- an ninh với phát triển kinh tế- xã hội. Huyện Lạng Giang xây dựng lực lượng vũ trang địa phương có đủ số lượng, đảm bảo chất lượng; thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, tuyển quân và phòng, chống dịch bệnh; tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phòng chống thiên tai. Công tác động viên quân nhân dự bị, công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

Trong nhiệm kỳ, huyện Lạng Giang tập trung triển khai hiệu quả nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 và đề án “Nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn 2020-2025”.

Huyện Lạng Giang xây dựng, duy trì, củng cố hoạt động các mô hình tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở; tổ chức tốt các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp các sự kiện trọng đạt của đất nước, nghỉ lễ, tết hằng năm. Huyện Lạng Giang tập trung thực hiện hiệu quả Đề án 6 của Chính phủ về "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Huyện Lạng Giang triển khai lộ trình xây dựng trụ sở công an huyện và trụ sở công an các xã, thị trấn. Năm 2022, huyện Lạng Giang xây mới 4 trụ sở công an xã; năm 2023 xây dựng, cải tạo 8 trụ sở công an xã; năm 2024 dự kiến triển khai xây dựng, cải tạo 8 trụ sở công an xã, thị trấn Kép.

Công tác phòng, chống cháy nổ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng đạt nhiều kết quả; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; tỷ lệ điều tra án đạt trên 90%; tội phạm về trật tự xã hội giảm hằng năm, tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí, trên địa bàn không xảy ra điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự.

Trên 90% đơn thư được giải quyết

Trong hai năm qua, Huyện ủy Lạng Giang tăng cường lãnh đạo công tác cải cách tư pháp, bảo đảm hoạt động tư pháp thực hiện đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các cơ quan tư pháp phối hợp chặt chẽ trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử theo đúng quy định, chất lượng nâng lên, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Công tác thi hành án dân sự có chuyển biến tích cực. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được duy trì, có hiệu quả và chất lượng. Công tác hòa giải cơ sở được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; hoạt động của các tổ hoà giải cơ sở trên địa bàn huyện đúng quy định, có chất lượng và hiệu quả. Toàn huyện Lạng Giang có 261 tổ hoà giải. Các tổ hòa giải tiếp nhận 54 vụ việc, hoà giải thành công 50 vụ việc (đạt 92,6%).

Huyện ủy Lạng Giang đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức các hội nghị chuyên đề về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Huyện Lạng Giang duy trì thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp dân định kỳ, thường xuyên; tăng cường giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp xây dựng quy chế tiếp dân, quy chế đối thoại với Nhân dân, quan tâm tổ chức và trực tiếp tiếp dân, đối thoại theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh được xem xét, giải quyết kịp thời. Các vụ việc phức tạp, kéo dài, nhất là vụ việc liên quan tới đất đai, giải phóng mặt bằng được kiểm tra, rà soát, tổ chức đối thoại, công khai kết quả giải quyết, bảo đảm trình tự, thủ tục.

Trong hơn 2 năm qua, toàn huyện Lạng Giang tiếp hơn 2.000 lượt người đến phản ánh, đề nghị giải quyết trên 800 vụ việc; tiếp nhận, thụ lý, xem xét giải quyết 1.077 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh, đã giải quyết xong 1.035 đơn (đạt tỷ lệ 96%); tỷ lệ giải quyết đơn bình quân hàng năm đều đạt trên 90%. Trên địa bàn không phát sinh điểm nóng về đơn thư, khiếu kiện đông người.

Từ đầu nhiệm kỳ, huyện Lạng Giang đã tiến hành hành 19 cuộc thanh tra; qua thanh tra đã phát hiện sai phạm số tiền 382,9 triệu đồng, chuyển cơ quan điều tra 1 vụ việc, 2 đối tượng sai phạm, kiến nghị xử lý hành chính 104 cá nhân.

Huyện Lạng Giang quan tâm thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên tất cả các lĩnh vực. Từ đầu nhiệm kỳ, huyện Lạng Giang đã khởi tố, xét xử 6 vụ, với 9 bị can liên quan đến phòng, chống tham nhũng.