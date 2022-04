Làn sóng quan chức rời MU tiếp diễn

TPO - Matt Judge, người đứng đầu bộ phận đàm phán hợp đồng, đã chính thức rời Manchester United, nối dài làn sóng ra đi của các quan chức CLB này.

Vai trò của Matt Judge là tham gia đàm phán hợp đồng và chuyển nhượng tại Manchester United. Ông nhận nhiệm vụ này kể từ năm 2014, khi được cựu phó chủ tịch Ed Woodward đưa về.

Matt Judge cũng phải chịu trách nhiệm trong việc tiến hành những thương vụ thất bại của MU suốt 8 năm qua, như Di Maria, Memphis Depay, Anthony Martial, Harry Maguire, Morgan Schneiderlin hay ít nhiều là Paul Pogba, Fred…

Theo The Athletic, Judge sẽ rời Old Trafford vào cuối mùa giải hiện tại. Như vậy ông sẽ không đóng vai trò trong bất kỳ vụ chuyển nhượng nào của MU kể từ bây giờ. Vai trò này sẽ do ê kíp mới chỉ định.

Thực ra, Judge đã bị xem xét lại vị trí trong vài tuần gần đây, sau những thay đổi về cấu trúc thượng tầng ở MU. Sự ra đi của Ed Woodward vào tháng 4 được cho là nguyên nhân chính khiến ông không còn được trọng dụng.

Kể từ khi Ed Woodward rời đi, giám đốc bóng đá John Murtough đã được giao toàn quyền điều hành các hoạt động tại MU, khiến vai trò của Judge càng bị lu mờ. Vì vậy, như Marcel Bout và Jim Lawlor, Judge đành dứt áo ra đi.

Thực ra, ông cũng chưa bao giờ được đánh giá cao trong những năm gắn bó với MU. Cùng với Ed Woodward, Judge đã tiến hành hàng loạt thương vụ mua hớ, góp phần khiến đội bóng thành Manchester sa sút không phanh và dẫn tới kết cục là mất phương hướng ở mùa giải hiện tại.

Với quyết định của Judge, có thể nói hè này khi Ten Hag xuất hiện, một cuộc cách mạng mạnh mẽ sẽ diễn ra tại Old Trafford, không chỉ gói gọn ở đội hình của MU.