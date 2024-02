Lần đầu tổ chức giải vô địch golf cho hội viên Hải Phòng

TPO - Giải Vô địch Hội Golf Hải Phòng sẽ diễn ra trong ba ngày (22-24/3) trên sân Vinpearl Golf, dự kiến có khoảng 800 golfer (nam và nữ) tham gia tranh tài.

Ngày 27/2, Hội Golf Hải Phòng tổ chức buổi họp công bố kế hoạch tổ chức giải Vô địch Hội Golf Hải Phòng 2024.

Tại buổi công bố, ông Vi Quốc Tuấn – Chủ tịch Hội Golf Hải Phòng cho biết, hội được thành lập năm 2005 với mục tiêu ban đầu quy tụ những người yêu thích môn thể thao golf tại thành phố cảng nhằm cùng nhau tập luyện, giao lưu.

Sau gần 20 năm phát triển, đến nay hội đã có khoảng 1.600 hội viên tham gia tập luyện, giao lưu, thi đấu, trong đó có nhiều golfer nghiệp dư, bán chuyên và chuyên nghiệp.

Hội Golf Hải Phòng là một trong những hội golf có phong trào lớn mạnh nhất Việt Nam. Đồng thời, cũng đã đạt được nhiều thành tích như: Vô địch giải Vô địch các câu lạc bộ golf mở rộng 2018, tổ chức thành công giải Vô địch các Hội golf miền Bắc...

Để đẩy mạnh hơn nữa phong trào thể thao thành phố, năm 2024 Hội tổ chức Giải Vô địch Hội Golf Hải Phòng lần đầu tiên nhằm tạo cơ hội giao lưu giữa các hội viên, thúc đẩy tinh thần và gắn kết những người yêu thích bộ môn này.

Theo đó, giải đấu sẽ quy tụ khoảng 800 golfer (nam và nữ) là thành viên Hội golf Hải Phòng tham gia thi đấu vòng loại trong 2 ngày (22-23/3) và thi đấu vòng chung kết vào ngày 24/3, tại sân Vinpearl Golf Hải Phòng (huyện Thủy Nguyên).

Theo ông Vi Quốc Tuấn, cơ cấu giải thưởng chia theo 4 bảng nam và 1 bảng nữ gồm cup và quà. Đặc biệt, có 2 giải Hole in One ở vòng loại tổng trị giá hơn 320 triệu đồng. Bốn giải Hole in One ở vòng chung kết, trong đó có 2 giải ô tô điện Vinfast VF7, VF9 và 2 giải khác với tổng giá trị 320 triệu đồng.

“Với sự tham gia của hàng trăm người chơi golf tại Hải Phòng và cơ cấu giải thưởng lớn, hứa hẹn sẽ là một giải đấu quy mô lớn, là sân chơi đặc biệt và sôi động tại thành phố cảng”, ông Vi Quốc Tuấn nói.