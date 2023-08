Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2023 - Cúp VinFast: Nơi khởi nguồn cho khát vọng vươn xa

TP - Những ngày sôi động của Giải vô địch Golf Quốc gia năm 2023 - Cúp VinFast đã khép lại, nhưng vẫn còn dư âm.

Cơn mưa tầm tã biến mất. Mây đen cũng lùi xa, nhường chỗ cho bầu trời xanh. Không còn gì ngăn trở, những tia nắng tỏa xuống, phủ khắp Vinpearl Golf Hải Phòng, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp cho lễ đăng quang của Nguyễn Nhất Long, người đã xuất sắc trở thành nhà vô địch Giải vô địch Golf Quốc gia năm 2023 - Cúp VinFast.

Tại giải đấu mà ông Vũ Nguyên - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA), mô tả là “đấu trường danh giá nhất của golf Việt”, chiến thắng không bao giờ là dễ dàng.

Để có được chiếc Cúp mơ ước, Nguyễn Nhất Long đã trải qua một hành trình dài, cạnh tranh khốc liệt với các đối thủ nặng ký như Nguyễn Đặng Minh, người lập kỷ lục -6 gậy ngay ngày thi đấu đầu tiên và Nguyễn Anh Minh, nhà vô địch năm 2022.

Cả ba golfer trẻ triển vọng bậc nhất làng golf Việt hiện tại đã cùng nhau tạo nên cuộc đua tam mã đầy cảm xúc và giàu cạnh tranh. Sau cùng, sự bền bỉ của Nhất Long đã được đền đáp. Thành công với cú gạt cuối ở hố 18 để cán đích với điểm - 4, golfer 20 tuổi vỡ òa hạnh phúc, tắm mình trong những dòng champagne và nói rằng “đây là chiếc Cúp đã chờ đợi từ rất lâu”.

“Giải đấu năm nay được tổ chức tốt, sự cạnh tranh và chất lượng chuyên môn cũng được nâng cao. Từ sân chơi này, các thành viên đội tuyển golf Quốc gia sẽ có thêm kinh nghiệm, sự tự tin để sẵn sàng cho hành trình tại ASIAD-19 sắp tới”. Ông Vũ Nguyên

Lê Chúc An cũng tương tự. Việc không có mặt trong tốp 3 mùa trước trở thành động lực để cô hướng tới ngôi vị cao nhất bảng nữ mùa này. Đăng quang một cách thuyết phục với thành tích tổng +5, bỏ xa người đứng thứ hai Đoàn Xuân Khuê Minh (+13), Chúc An đã cho thấy sự trưởng thành vượt bậc sau một năm. “Tôi tự hào với bản thân vì làm tốt hơn năm ngoái rất nhiều”, Chúc An chia sẻ.

Kiên trì, bền bỉ và nỗ lực không ngừng là tổ hợp tạo nên thành công. Điều này được minh chứng đầy đủ trên sân Vinpearl Golf Hải Phòng, khi những golfer thể hiện các phẩm chất tuyệt vời để vượt lên chính mình và bứt phá mọi giới hạn. Với quyết tâm và tài năng, những điều khó tin nhất vẫn có thể xảy ra, như Phạm Thị Kim Chi đã làm.

Bằng gậy pitching wedge, nữ golfer 26 tuổi đưa quả bóng vượt qua quãng đường dài 148 yard ở hố 4 par 3 rồi rơi xuống, lăn vào lỗ trong sự kinh ngạc của tất cả những người chứng kiến. “Thật khó để diễn tả bằng lời, cảm giác như mình đang mơ vậy”, Kim Chi nói sau khi ghi điểm hole in one duy nhất của giải. Có thể lắm, khoảnh khắc chói sáng này sẽ trở thành nguồn cảm hứng để Kim Chi hướng đến những đỉnh cao khác tương lai.

Kể từ khi trở thành đấu trường chuyên nghiệp đúng nghĩa ở mùa giải năm ngoái, Giải Vô địch Golf Quốc gia với 17 năm lịch sử đã phát triển mạnh mẽ về uy tín, tầm ảnh hưởng cũng như chất lượng, thúc đẩy các golfer trở nên tốt hơn và nâng tầm golf Việt. Thành công lịch sử của đội tuyển Golf Việt Nam ở SEA Games 32 là một minh chứng sống động. Giải năm nay với phong độ ấn tượng của Nhất Long, Đặng Minh, Anh Minh và Lê Chúc An, Ngô Bảo Nghi, Khuê Minh, các thành viên đội tuyển Golf tham dự Á vận hội tại Hàng Châu (Trung Quốc), hứa hẹn sẽ lại khởi nguồn cho chiến tích mới.

“Ngoài ý nghĩa một giải thể thao đỉnh cao, đây còn là sự kiện có tác động kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng và vùng Đông Bắc duyên hải”, nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong nói trong ngày ra mắt giải đấu.

Trên tinh thần đó, hai Hội thảo “Hiện thực hóa quy hoạch TP Hải Phòng, bứt phá thị trường bất động sản”, “Hải Phòng - Điểm đến Du lịch Golf” đã diễn ra bên cạnh Giải VIP (pro-am). Dĩ nhiên phát triển luôn phải gắn liền yếu tố truyền thống. Vì vậy, Lễ dâng hương và tri ân Danh nhân Văn hoá Trình Quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm đã được tổ chức nhằm giáo dục truyền thống hiếu học cho thế hệ trẻ. Tất cả tạo nên chuỗi hoạt động đầy ý nghĩa và nhân văn, đưa Giải vô địch Golf Quốc gia năm 2023 - Cúp VinFast vượt ra ngoài biên giới thể thao, không chỉ mang tới cú hích cho golf Việt mà còn thúc đẩy sự phát triển toàn diện cho thành phố Hải Phòng.

Bằng những nỗ lực không mệt mỏi của Ban tổ chức, các đơn vị đồng hành, số golfer đông kỷ lục, sớm thôi, mọi mục tiêu sẽ đạt thành.