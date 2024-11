Lần đầu tiên, Chính phủ New Zealand dành học bổng đại học cho học sinh Việt Nam

TPO - Học bổng Chính phủ New Zealand bậc đại học lần đầu tiên được triển khai dành riêng cho học sinh Việt Nam, áp dụng cho kì nhập học tháng 2/2026.

Trước sự quan tâm ngày càng lớn của phụ huynh và học sinh, sinh viên Việt Nam trong thời gian qua về du học New Zealand, Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand – ENZ) lần đầu tiên triển khai Học bổng Chính phủ New Zealand bậc đại học (NZUA).

Đây là sáng kiến do Chính phủ New Zealand phối hợp cùng các trường đại học nước này thực hiện nhằm kiến tạo các cơ hội cho học sinh, sinh viên Việt Nam tiếp cận và trải nghiệm nền giáo dục hàng đầu thế giới; từ đó phát triển toàn diện bản thân và đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam.

Chương trình học bổng NZUA 2025 sẽ bao gồm 14 suất học bổng, trị giá 15.000NZD/suất khi nhập học tại một trong 8 trường đại học công lập New Zealand với tổng trị giá là 3,2 tỉ đồng.

8 trường đại học công lập này tại New Zealand đều thuộc top 2% các trường đại học tốt nhất toàn cầu theo bảng xếp hạng QS World University Rankings 2025, và đứng đầu thế giới về trách nhiệm quản lí vì phát triển bền vững theo bảng xếp hạng Impact Rankings 2024 của tổ chức Times Higher Education.

Chương trình dự kiến sẽ mở đơn ứng tuyển vào tháng 5/2025, áp dụng cho kì nhập học tháng 2/2026. Cổng thông tin chính thức về NZUA và chi tiết về điều kiện và cách thức ứng tuyển sẽ được sớm công bố trong thời gian tới.

Ngoài ra, chính sách của Chính phủ New Zealand cho phép sinh viên quốc tế được ở lại làm việc tại New Zealand đến 3 năm sau khi tốt nghiệp bậc cử nhân.

Trước đó, Chính phủ New Zeland đã có học bổng dành cho bậc Trung học và bậc sau đại học. Theo đó, Việt Nam hiện đang là quốc gia đầu tiên và duy nhất được Chính phủ New Zealand hỗ trợ toàn diện học bổng ở tất cả bậc học cho đến thời điểm hiện tại.