Làm rõ vụ việc Công ty CP xây lắp An Giang khai thác đất trái phép để làm gạch

TPO - UBND tỉnh An Giang lập tổ xem xét, xử lý vi phạm đối với hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty CP xây lắp An Giang.

Theo tìm hiểu của phóng viên, từ năm 2011 đến tháng 10/2023, Nhà máy Gạch ngói Tunnel Long Xuyên 2 đã khai thác 582.722m3 đất tại các khu vực ngoài cụm công nghiệp An Phú (huyện An Phú). Đáng nói, việc khai thác diễn ra tại thị trấn An Phú, trên diện tích 153.348m2, với độ sâu từ 3,5 - 3,8m, nhưng không có giấy phép khai thác khoáng sản hợp lệ.

Diện tích đất đã khai thác có nguồn gốc là đất của dân, được Công ty CP Xây lắp An Giang ủy quyền cho Giám đốc Nhà máy Gạch ngói Tunnel Long Xuyên 2 ký hợp đồng nhận chuyển nhượng từ hộ gia đình sang cho cá nhân đại diện công ty. Đại diện công ty chỉ làm hợp đồng chuyển nhượng, được công chứng, nhưng chưa sang tên quyền sử dụng đất. Đến thời điểm kiểm tra, tại vị trí đất đã khai thác sản xuất gạch ngói chưa được cấp giấy phép khoáng sản theo quy định.

Đối với khu vực cụm công nghiệp An Phú, từ năm 2011 đến tháng 9/2013, công ty khai thác 160.616m3 đất mặt làm nguyên liệu sản xuất gạch ngói. Mặc dù UBND huyện An Phú đề nghị Công ty CP xây lắp An Giang hoàn trả khối lượng đất khai thác tại đây, nhưng đến thời điểm này công ty chưa thực hiện.

Ngày 22/1/2024, UBND huyện An Phú thành lập đoàn kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất và khai thác khoáng sản tại vị trí Công ty CP xây lắp An Giang đang xin thực hiện dự án khai thác mỏ đất sét để làm gạch ngói. Kết quả kiểm tra, diện tích đất đã khai thác là 154.238m2.

UBND huyện An Phú cho biết, theo quy hoạch xây dựng (đến năm 2030), một phần khu đất xin nhận nhận chuyển nhượng của Công ty CP xây lắp An Giang chưa phù hợp quy hoạch, hiện đang được quy hoạch đất Cụm Công nghiệp An Phú mở rộng.

Ngoài ra, theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện An Phú được UBND tỉnh An Giang phê duyệt, vị trí đất có tổng diện tích 154.238m2 đã bị Công ty xây lắp An Giang khai thác, có 98.170m2 được quy hoạch là đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; còn lại 56.068m2 là đất cụm công nghiệp

Theo UBND huyện An Phú, vị trí đất đã khai thác chưa được cấp giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định. Công ty trình bày vào tháng 10/2023 có văn bản xin chủ trương nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có diện tích 173.030m2 tại thị trấn An Phú, huyện An Phú để thực hiện dự án khai thác mỏ đất sét. Tháng 2/2024, UBND tỉnh An Giang có công văn không chấp thuận. Do đó, Đoàn kiểm tra đề nghị Nhà máy Gạch ngói Tunnel Long Xuyên 2 ngưng việc khai thác.

Nhằm đảm bảo công tác quản lý đất đai và khai thác khoáng sản, UBND huyện An Phú đã kiến nghị UBND tỉnh An Giang chỉ đạo các sở ngành liên quan hỗ trợ kiểm tra, xử lý.

Mới đây, UBND tỉnh An Giang đã có quyết định về việc thành lập Tổ xem xét, xử lý vi phạm đối với hoạt động khai thác khoáng sản, sử dụng đất của Công ty CP xây lắp An Giang.