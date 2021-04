Làm quen tiếng Anh cho trẻ mầm non: Lo học phí cao, chất lượng thấp

TP - Nhiều người cho rằng, Thông tư 50 của Bộ GD&ĐT(ban hành chương trình làm quen tiếng Anh cho trẻ mầm non, có hiệu lực từ 31/3) đáp ứng nhu cầu của phụ huynh muốn cho con tiếp cận ngoại ngữ sớm. Tuy nhiên, các trường mầm non hiện không có vị trí việc làm cho giáo viên tiếng Anh, muốn dạy học đều phải liên kết với các trung tâm, nên lo ngại vấn đề học phí cao, chất lượng thấp.

Chương trình làm quen tiếng Anh cho trẻ mầm non nhằm đáp ứng nhu cầu của phụ huynh và khả năng của trẻ đối với việc làm quen với tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục mầm non có đủ điều kiện. Chương trình giúp trẻ được trải nghiệm, hứng thú với tiếng Anh, chuẩn bị cho việc học tiếng Anh ở bậc tiểu học.Theo Thông tư 50, các trường có thể dạy tiếng Anh cho trẻ bé nhất từ 3-4 tuổi.

Ở phần hướng dẫn thực hiện, Thông tư không bắt buộc tất cả các trường mầm non phải dạy học tiếng Anh mà tùy điều kiện từng trường, nhu cầu (gia đình trẻ mong muốn, tự nguyện cho con học) và khả năng của trẻ để dạy học. Bộ chỉ quy định, việc cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh đạt 35 tuần/năm, tối thiểu 2 hoạt động làm quen với tiếng Anh/tuần, mỗi hoạt động khoảng từ 25 đến 35 phút. Trong đó, chú trọng phát triển năng lực giao tiếp thông qua kĩ năng nghe và nói. Theo dõi và kịp thời hỗ trợ trẻ giao tiếp, tương tác bằng tiếng Anh.

Khó đánh giá chất lượng?

Chị Đặng Thị Thu Hương (có con học lớp 1) nói rằng, chị từng cho con theo học tiếng Anh ở trường mầm non 3 năm nhưng không hiệu quả. Đầu tiên, con học ở một trường tư, nhà trường liên kết với một trung tâm dạy tiếng Anh ở ngoài thu phí 420.000 đồng/tháng, trong đó 1 buổi giáo viên nước ngoài, 1 buổi giáo viên Việt Nam đứng lớp. Sau hơn 1 năm, chị chuyển con về học trường bán công lập; trường này liên kết với một trung tâm khác dạy liên kết thu phí hơn 600.000 đồng/tháng. Trung tâm cử giáo viên nước ngoài dạy 2 buổi/tuần, mỗi giờ 40 phút, nhưng trung tâm không cho phép trẻ mang giáo trình về nhà. Khi phụ huynh thắc mắc và bày tỏ mong muốn được dự giờ không báo trước, đại diện trung tâm không đồng ý. Chị Hương nói rằng, sau 3 năm làm quen với tiếng Anh, con chị chủ yếu đọc được một số từ, không nói được câu nào. “Ngán ngẩm với cách dạy học tiếng Anh ở trường mầm non, nhưng chị sợ phiền đến giáo viên đứng lớp nên đành nộp tiền cho con học và đăng ký học thêm trung tâm ở ngoài”, chị nói.

Nhiều phụ huynh cho trẻ học tiếng Anh từ 3-4 tuổi. Do đó, Thông tư 50 nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Tuy nhiên, các trường mầm non vùng khó khăn không dễ triển khai dạy tiếng Anh vì thiếu giáo viên ngoại ngữ. Nhiều phụ huynh băn khoăn, khi liên kết với các trung tâm, ngoài mức phí cao, việc kiểm soát chất lượng cũng sẽ khó đảm bảo.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện nay ở Hà Nội, dạy học tiếng Anh trong trường mầm non đều phải thực hiện liên kết với một trung tâm ngoại ngữ. Bà Vũ Nguyệt Ánh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thực hành Linh Đàm (Hà Nội), cho biết, sau nhiều năm triển khai liên kết dạy học tiếng Anh cho trẻ, đến nay, các lớp nhà trẻ không học, các lớp thực hiện chương trình Montessori học 100% và các lớp khác học theo tinh thần tự nguyện. “Khi dạy liên kết, nhà trường đánh giá giáo trình, dự giờ và đánh giá cả chất lượng để đảm bảo. Tuy nhiên, khi đăng ký học tự nguyện, không phải tất cả phụ huynh đều đăng ký”, bà Ánh nói. Một số trường mầm non khác như Trường Mầm non Nhân Chính (quận Thanh Xuân), Trường Mầm non B Thị trấn Văn Điển (huyện Thanh Trì), các trường mầm non chất lượng cao Hà Nội… đều đã dạy tiếng Anh cho trẻ.

Ông Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non - Bộ GD&ĐT, cho biết, hiện có khoảng 30% số trẻ trên toàn quốc được làm quen tiếng Anh. Thông tư 50 sẽ là hành lang pháp lý cho các cơ sở có điều kiện tổ chức việc dạy và học ngoại ngữ hiệu quả, chất lượng.

Bà Hoàng Thị Thanh Hương, Trưởng Phòng Giáo dục mầm non - Sở GD&ĐT Hà Nội, nói: “Vấn đề nằm ở chỗ, các trường mầm non hiện nay không có tiêu chuẩn, vị trí việc làm cho giáo viên ngoại ngữ. Do đó, muốn thực hiện cho trẻ làm quen ngoại ngữ, các trường đều phải dạy liên kết”. Theo bà Hương, trước đây, khi chưa có Thông tư 50, một số trường có dạy tiếng Anh nhưng không có quy định cụ thể về mục tiêu. Ví dụ, sau khi hoàn thành chương trình học, trẻ 3-4 tuổi phải đạt kỹ năng nghe, nói nào; trẻ 4-5 tuổi phải nghe nói một số từ, cụm từ và câu quen thuộc; nghe hiểu và thực hiện được một số yêu cầu ngắn; nghe hiểu được nội dung truyện tranh rất đơn giản, phù hợp lứa tuổi… Nay Bộ GD&ĐT đã quy định khung để các cơ sở giáo dục bám vào thực hiện. Bất kỳ trường nào, trung tâm nào thực hiện dạy học, cuối kỳ, cuối năm phải có khảo sát, đánh giá để xem trẻ đạt được những gì. “Những trẻ học tiếng Anh sẽ được đưa đến phòng riêng để học, với những trẻ không học, trường phải bố trí giáo viên trông. Như vậy, sẽ không có chuyện ép phụ huynh cho con học, ở đâu có chuyện này sẽ bị xử lý”, bà nói.

Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, ông Vũ Thế Hưng, cho rằng, việc cho trẻ làm quen với tiếng Anh từ sớm sẽ rất tốt, thuận lợi hơn khi trẻ lên tiểu học. Tuy nhiên, hiện nay giáo viên mầm non, tiểu học, THCS còn thiếu, bậc mầm non không có định biên, nên không huy động được đội ngũ cho các cơ sở mầm non.

Tại Hà Nội, để dạy tiếng Anh bắt buộc chương trình giáo dục phổ thông mới từ lớp 3 (4 tiết/tuần), cần tới 1.500 giáo viên, trong khi thực tế mới chỉ có khoảng 800 giáo viên. Để đáp ứng chương trình mới bắt buộc từ tiểu học, Hà Nội phải tuyển dụng thêm và ưu tiên bậc học này.