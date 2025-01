Lalamove tổ chức tập huấn nội dung an toàn giao thông cho đối tác tài xế

Lalamove - nền tảng giao hàng theo yêu cầu, phối hợp với khoa Cảnh Sát Giao Thông trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 2 tổ chức tập huấn “Chia sẻ kiến thức lái xe an toàn” với nhiều nội dung mới về Luật Trật tự an toàn giao thông 2024 dành cho các đối tác tài xế.

Đồng hành cùng mọi bác tài

Chương trình là hành động thiết thực mà Lalamove mang đến cho các đối tác tài xế. Buổi chia sẻ từ Giảng viên về những nguy cơ phổ biến trong quá trình lái xe, các quy định giao thông mới và kinh nghiệm lái xe an toàn cùng các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông, qua đó góp phần giúp cộng đồng tài xế nâng cao ý thức và bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.

“Tại Lalamove, chúng tôi luôn đặt an toàn hàng hóa của hành khách và an toàn đối tác tài xế lên hàng đầu. Chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan, tổ chức để thực hiện nhiều chương trình, dự án tiếp theo nhằm mang đến những trải nghiệm dịch vụ an toàn cho các cá nhân và cả cộng đồng.” – Ông Nguyễn Hải Đăng, Giám đốc Điều hành Lalamove Việt Nam chia sẻ.

An toàn và thu nhập cho bác tài là điều Lalamove quan tâm

Cùng ngày, Lalamove đã thực hiện buổi trao quà thưởng đến các đối tác tài xế hoạt động năng suất trong thời gian qua. Không chỉ đảm bảo sự an toàn cho các đối tác tài xế, Lalamove vẫn luôn xem thu nhập của bác tài là yếu tố quan trọng.

Đây là chương trình “Siêu hội vinh danh” được tổ chức thường xuyên, qua đó, Lalamove thể hiện lời cảm ơn đến các đối tác tài xế cũng như tặng quà thưởng góp phần giúp các bác tài đón Tết thêm vui vẻ hơn.

Được thành lập tại Hong Kong (Trung Quốc) vào năm 2013, Lalamove là nền tảng giao hàng theo yêu cầu, với sứ mệnh giao hàng nhanh chóng, đơn giản và chi phí phải chăng. Chỉ với 1 chạm, các cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và các tập đoàn có thể tiếp cận một đội xe giao hàng đa dạng, do những đối tác tài xế chuyên nghiệp đảm nhận. Với nền tảng công nghệ, chúng tôi kết nối con người, phương tiện vận chuyển, hàng hoá và các tuyến đường để vận chuyển và mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương tại 13 thị trường trên khắp Châu Á, Châu Mỹ Latinh và EMEA. Gia nhập thị trường Việt Nam từ 2017, Lalamove vẫn không ngừng phát triển và trở thành nền tảng giao hàng giúp mọi khách hàng có thể kết nối với đối tác tài xế chỉ trong 30 giây.