La Vie và DUYTAN Recycling ký kết biên bản ghi nhớ chương trình hợp tác thu gom và tái chế nhựa

Công ty TNHH La Vie (La Vie) và DUYTAN Recycling (DTR) vừa tổ chức Lễ Ký Kết Biên bản Ghi nhớ Chương trình Hợp tác Thu gom và Tái chế Nhựa, với mục tiêu thúc đẩy thu gom, tái chế rác thải nhựa nhằm giảm thiểu rác thải nhựa ngoài môi trường, xây dựng mô hình Kinh Tế Tuần Hoàn (KTTH) trong quản lý rác thải nhựa của La Vie và DTR và đóng góp vào mục tiêu quốc gia về rác thải nhựa tại Việt Nam cũng như thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp tái chế.

Theo báo cáo hiện trạng chất thải nhựa năm 2022, tổng khối lượng chất thải nhựa phát sinh là 2,9 triệu tấn (gồm 1,6 triệu tấn ở đô thị, 1,3 triệu tấn ở nông thôn) và có tốc độ gia tăng khoảng 5%/năm. Tổng lượng rác thải nhựa được thu gom là 2,4 triệu tấn (1,55 triệu tấn ở đô thị, 0,85 triệu tấn ở nông thôn). Tuy nhiên, chỉ có 0,9 triệu tấn rác thải nhựa (tương đương 31%) được phân loại cho tái chế và 0,77 triệu tấn rác (tương đương 27%) được tái chế. Tổng thất thoát chất thải nhựa vào môi trường là 0,42 triệu tấn (tương đương 15%).

Cùng là thành viên của Liên Minh Tái Chế Bao Bì Việt Nam (PRO Việt Nam), Công ty TNHH La Vie & DTR nhận thức được sự quan trọng của việc thu gom, tái chế rác thải nhựa nhằm giảm thiểu rác thải nhựa ngoài môi trường, xây dựng mô hình Kinh Tế Tuần Hoàn. Đó chính là lý do hình thành nên Biên bản ghi nhớ chương trình hợp tác thu gom và tái chế nhựa Theo như kế hoạch chiến lược 5 năm từ đây đến hết năm 2027, La Vie và DTR sẽ hướng đến mục tiêu thu gom và tái chế 11,000 tấn rác thải nhựa, áp dụng cho các sản phẩm chai La Vie dung tích nhỏ đến sản phẩm dung tích 19L. Đây là một bước tiến không chỉ góp phần giảm thiểu việc sử dụng nguyên liệu nhựa mới (nhựa nguyên sinh) mà còn đem lại cơ hội tái sinh cho mỗi vỏ chai được thu gom, góp phần tạo động lực cho các dự án thu gom & tái chế tại Việt Nam, thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn để biến rác thải thành tài nguyên thay vì thải ra môi trường. Theo đó, từng bước giúp người tiêu dùng có một cách nhìn mới về các giải pháp đối với vấn đề rác thải hiện nay.

Công ty TNHH La Vie cũng là 1 trong những Doanh nghiệp F&B tiên phong tại Việt Nam hợp tác với DUYTAN Recycling để phát triển, đánh giá, phê duyệt và sử dụng hạt nhựa tái chế dùng cho thực phẩm (Food Grade Recyclable Plastic) trong sản xuất bao bì. Hợp tác này cũng thể hiện cam kết và quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu của Công ty TNHH La Vie & DTR về việc cùng thúc đẩy mô hình phân loại, thu gom & tái chế rác thải thông qua các dự án triển khai, không những chỉ trong sản xuất mà còn qua các hoạt động truyền thông nhằm khuyến khích mọi người về việc bảo vệ môi trường, từ đó tạo ra tác động mạnh mẽ và sự lan tỏa trên toàn quốc.

Rác thải nhựa là loại rác khó phân hủy và đang là sức ép không hề nhỏ đối với việc xử lý của các Quốc gia trên thế giới. Thấu hiểu được vấn đề về môi trường, năm 2019 nhà máy nhựa tái chế DUYTAN được khởi công xây dựng từ tháng 6-2019 trên diện tích 65.000m² tại Cụm Công Nghiệp Nhựa Đức Hòa Hạ, tỉnh Long An. Nhà máy có tổng công suất 100.000 tấn/năm. Với dây chuyền sản xuất hiện đại nhập khẩu mới từ Châu Âu. Ngoài các tiêu chuẩn ISO cho hệ thống quản lý, sản phẩm của công ty đáp ứng các tiêu chuẩn của Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), chứng nhận từ Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu (EFSA) là minh chứng cho chất lượng sản phẩm hạt nhựa tái sinh an toàn cho sức khỏe, phù hợp để sản xuất bao bì cho thực phẩm, bao gồm cả nước uống.

Là một thương hiệu nước khoáng thiên nhiên số một thị trường Việt Nam, đồng hành cùng người Việt trong hơn ba thập niên qua, La Vie luôn nỗ lực mang đến những giá trị tốt đẹp cho đời sống người tiêu dùng Việt Nam. Bên cạnh việc cung cấp cho người tiêu dùng sản phẩm nước khoáng thiên nhiên mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, La Vie đồng thời là doanh nghiệp có cam kết mạnh mẽ về bảo vệ môi trường và đi đầu với những sáng kiến bền vững. Hợp tác chiến lược này là một phần trong kế hoạch thực hiện mục tiêu có thể tái chế và tái sử dụng 100% bao bì sản phẩm tới năm 2025 của Công ty La Vie & Tập đoàn Nestlé. Mục tiêu này xuất phát từ tầm nhìn: Không có bao bì nào của Tập đoàn trở thành rác thải sau khi sử dụng.