Kỳ tích cứu sống nữ bệnh nhân mắc 3 bệnh 'hiểm' cùng một lúc - 'mười phần chết chín'

Khoa Nội tiết Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai vừa điều trị thành công cho một nữ bệnh nhân 40 tuổi mắc Pheochromocytoma và Basedow kèm nhiễm khuẩn huyết, đe dọa tính mạng. Pheochromocytoma ở người bị Basedow có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng như suy tim cấp, nhồi máu cơ tim, phù phổi cấp và xuất huyết não... và đáng sợ nhất là gây cơn bão giáp, rất dễ bị tử vong.

“Từ cõi chết trở về”

Đó là tiêu đề tâm thư cảm ơn mà chị Lô Thị Quyên, 40 tuổi, dân tộc Thái, quê ở bản Kim khê, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, tỉnh nghệ An đăng trên facebook cá nhân. Cách đây khoảng 10 năm, chị Quyên được chẩn đoán bị Basedow, tuy có điều trị nhưng bệnh chưa ổn định. Sau đó, chị phát hiện bị tăng huyết áp và nhịp tim cao. Chị Quyên chia sẻ: Cách đây khoảng 6 tháng tôi có bị nôn mửa và ngất nhưng do điều kiện kinh tế không cho phép nên không đi khám. Tới khi mệt nhiều, sức khỏe bị suy giảm nghiêm trọng thì tôi mới quyết định vào viện điều trị. Ngày 27/6, chị vào điều trị tại BVĐK tỉnh Ninh Bình, được phát hiện có u thượng thận kích thước 12 cm nên chị Quyên được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức để phẫu thuật. Tuy nhiên do có nhiều bệnh lý kèm theo nên chị Quyên chưa thể phẫu thuật và đến ngày 10/7, các bác sỹ ở Bệnh viện Việt Đức quyết định chuyển chị Quyên sang Bệnh viện Bạch Mai - Nơi có nhiều chuyên khoa đầu ngành để có thể phối hợp điều trị cho bệnh nhân.

Từ Trung tâm Cấp cứu A9 Bạch Mai, bệnh nhân Quyên được chuyển lên Khoa Nội tiết - Đái tháo đường với những triệu chứng tim mạch nặng: nhịp tim nhanh thường xuyên ở mức 130-140 lần/ phút, huyết áp dao động thất thường, lúc cao vọt lên đến 220/110 mmHg, lúc tụt xuống 70/40 mmHg. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị sốt cao 40 độ liên tục, rét run… Tình trạng bệnh nhân lúc đó cực kỳ nguy hiểm, có nguy cơ xuất huyết não và tử vong bất cứ lúc nào!

Ca bệnh nặng, hiếm gặp, nguy cơ tử vong cao!

Ths.BSNT. Vũ Thị Thục Trang, Khoa Nội tiết & Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai - người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân cho biết: Chị Quyên là một trong những bệnh nhân khó và phức tạp mà Khoa Nội tiết từng điều trị. Ngay khi khám lúc vào khoa, chúng tôi đã nhận định đây là một ca bệnh khó và rất nặng, cần phải khẩn trương chẩn đoán và điều trị kịp thời. Cả khoa đã hội chẩn cấp cứu và hoạch định chiến lược điều trị cho bệnh nhân. Đồng loạt các chỉ định xét nghiệm, siêu âm, chụp chiếu được tiến hành khẩn cấp… Kết quả xét nghiệm và thăm dò cận lâm sàng cho thấy bệnh nhân bị mắc Pheochromocytoma trên nền Basedow. Các bác sĩ đã kịp thời cho thuốc chẹn alpha, thuốc kháng giáp trạng, truyền dịch để kiểm soát huyết áp và các triệu chứng tim mạch.

Tuy nhiên, trong quá trình điều trị có những thời điểm huyết áp của bệnh nhân tăng vọt lên hơn 200/100mmHg, nguy cơ đe dọa xuyết huyết não, tử vong. Nhưng ngay sau đó, huyết áp bệnh nhân lại tụt nhanh xuống 70/40 mmHg, thêm vào đó tim bệnh nhân luôn đập với tần số lên đến 140 chu kì/ phút, có nguy cơ suy tim cấp. Có những thời điểm, bệnh nhân sốt cao, sốt rét run liên tục, nhiệt độ lên đến 41 độ C. Kết quả cấy máu phát hiện bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết do Acinetobacter baumannii - là loại vi khuẩn rất nguy hiểm.

TS.BS. Nguyễn Quang Bảy - Trưởng khoa Nội tiết & Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Bệnh nhân Quyên có đến 3 bệnh nặng cùng lúc là khối u thượng thận (Pheochromocytoma) kích thước lên đến 12 cm, cường giáp nặng kéo dài nhiều năm và nhiễm khuẩn huyết nặng. Pheochromocytoma là một dạng u phần tủy của tuyến thượng thận, tăng tiết các hormone gây tăng huyết áp cơn, xảy ra ở khoảng 0,2% số bệnh nhân bị tăng huyết áp. Basedow là bệnh cường giáp gây tim đập nhanh, gày sút, rối loạn thần kinh và tiêu hóa...

Phương pháp điều trị tốt nhất là cắt bỏ khối u thượng thận càng sớm càng tốt, nhưng không thể thực hiện được khi bệnh nhân vẫn cường giáp và còn sốt. Chúng tôi phải điều trị đồng thời 3 bệnh cùng lúc và tăng cường dinh dưỡng, nâng cao thể trạng cho người bệnh. Bên cạnh đó, giám sát theo dõi từng chỉ số, từng diễn biến nhỏ nhất của người bệnh. Sau 3 tuần điều trị tích cực, khi tình trạng cường giáp giảm, hết nhiễm khuẩn, huyết áp được kiểm soát ổn định, bệnh nhân được phẫu thuật cắt u thượng thận thành công tại Khoa Phẫu thuật Gan mật tụy.

Có thể nói chị Quyên đã thực sự may mắn khi được chuyển đúng tuyến và gặp đội ngũ chuyên gia, bác sĩ có trình độ chuyên môn sâu, dày dặn kinh nghiệm và bản lĩnh trong việc ra các quyết sách điều trị tối khẩn cấp. Sự chồng chéo của các triệu chứng liên quan đến hai bệnh: Pheochromocytoma và Basedow có thể làm sai lệch chẩn đoán giữa hai bệnh, trong khi biến chứng của một trong hai bệnh đều có thể gây ra tử vong rất cao. Về vấn đề tiên lượng, cả hai bệnh lý đều tác động nghiêm trọng đến hệ tim mạch, những khó khăn trong việc điều trị đồng thời có thể làm xấu đi tiên lượng. Pheochromocytoma là bệnh rất hiếm gặp, xảy ra ở 0.05-0.2% ở bệnh nhân bị tăng huyết áp. Trên thế giới cũng mới chỉ báo cáo các trường hợp ca bệnh bị cả Pheochromocytoma cùng với Basedow.

Trước ngày xuất viện, chị Quyên tâm sự “Là người bệnh đối diện với cái chết, bản thân tôi và người thân vô cùng biết ơn các y bác sỹ BVĐK tỉnh Ninh Bình, Bệnh viện Việt Đức và đặc biệt là các y bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai. Hơn một tháng điều trị tại Khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai, nay sức khỏe tôi đã hồi phục, vết mổ đã ăn da non… Hôm nay, tôi chuẩn bị được về với gia đình, tôi xin cảm ơn các bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội, đặc biệt, các bác sỹ Khoa Nội tiết - Đái tháo đường… Các bác sĩ điều trị có tâm, có đức gần gũi người bệnh - thật là Lương y như từ mẫu”.

Lời cảm ơn của bệnh nhân Quyên và kết quả điều trị thành công để bệnh nhân được trở về nhà bên mái ấm gia đình cùng chồng và hai con nhỏ là một kết thúc có hậu và là món quà vô giá đối với những người khoác trên mình màu áo trắng với sứ mệnh thiên sứ cứu người của Bệnh viện Bạch Mai nói chung và Khoa Nội tiết - Đái tháo đường nói riêng.