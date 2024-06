Kỷ niệm 08 năm thành lập, Viện Thẩm Mỹ DIVA tổ chức Roadshow 'Đến là Đẹp' tại nhiều tỉnh, thành

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm “08 năm - Phục vụ từ trái tim”, Viện Thẩm Mỹ DIVA đã tổ chức Roadshow tại nhiều tỉnh, thành thuộc khu vực miền Tây. Với thông điệp “Đến là Đẹp”, sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân địa phương.

Suốt 08 năm hoạt động với tôn chỉ “Phục vụ từ trái tim”, Viện Thẩm Mỹ DIVA đã thành công tân trang nhan sắc của hàng triệu phái đẹp Việt, mang đến vẻ ngoài tự tin cùng nụ cười rạng rỡ cho chị em phụ nữ.

Trong thời gian phục vụ khách hàng, Viện Thẩm Mỹ DIVA đã không ngừng cập nhật, đầu tư thiết bị hiện đại và xây dựng đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm. Nhờ đó, thương hiệu đã thành công nhận được sự tin yêu của hàng triệu khách hàng trong và ngoài nước. Với nỗ lực bền bỉ, Viện Thẩm Mỹ DIVA đã vươn lên thành một trong những chuỗi hệ thống thẩm mỹ lớn của cả nước, phục vụ hơn 10 triệu lượt khách hàng.

Để kỷ niệm chặng hành trình này, Viện Thẩm Mỹ DIVA đã tổ chức chuỗi hoạt động Roadshow 2024 mang thông điệp "Đến là Đẹp" tại các tỉnh miền Tây, mong muốn mang đến dịch vụ làm đẹp cho chị em phụ nữ trên mọi miền đất nước.

Viện Thẩm Mỹ DIVA đã chọn khởi động chương trình tại Cần Thơ, Sóc Trăng và An Giang. Ở mỗi tỉnh, thành, đoàn Roadshow có ghé qua các con đường và địa danh nổi tiếng như Bến Ninh Kiều, Công Viên Sông Hậu (thành phố Cần Thơ); Chùa Đất Sét, Chùa Som Rong (tỉnh Sóc Trăng); Chợ Xẻo Trôm, Bảo Tàng An Giang (tỉnh An Giang),...

Nét rạng rỡ cùng sắc màu tươi mới của Roadshow “Đến là Đẹp” đã thu hút đông đảo sự chú ý của những người dân địa phương. Khi đoàn xe lăn bánh tại các con đường đông đúc, không khí nhộn nhịp đã lan tỏa, tạo nên tiếng cười thích thú cho người đi đường.

Với thông điệp lần này, Viện Thẩm Mỹ DIVA muốn mang đến dịch vụ làm đẹp tiện lợi và hiện đại cho phái đẹp mọi lúc, mọi nơi. Đồng thời cũng nêu cao sứ mệnh “Phục vụ từ trái tim”, giúp phụ nữ tự tin tỏa sáng trong từng khoảnh khắc.

Thành công tại những chặng đầu tiên của Roadshow "Đến là Đẹp" 2024, Viện Thẩm Mỹ DIVA đã ghi lại dấu ấn khó phai trong lòng khách hàng. Đây cũng dịp để thương hiệu có thể gửi lời tri ân đến toàn thể quý khách đã tin tưởng và ủng hộ trong suốt khoảng thời gian qua.

Không chỉ với chuỗi hoạt động Roadshow, Viện Thẩm Mỹ DIVA còn tri ân khách hàng toàn quốc với loạt ưu đãi hấp dẫn khi sử dụng dịch vụ tại các chi nhánh.

Đến với chi nhánh Viện Thẩm Mỹ DIVA gần nhất, kể từ nay đến 30/06/2024, khách hàng sẽ được trải nghiệm hàng loạt dịch vụ làm đẹp với mức giá ưu đãi chỉ từ 39.000đ, giúp chị em tự tin tân trang nhan sắc mà không lo về chi phí.

Ngoài ra, Viện Thẩm Mỹ DIVA còn dành nhiều phần quà tặng cho khách hàng sử dụng dịch vụ làm đẹp như tặng gói làm đẹp trị giá 3.000.000đ, tặng bộ mỹ phẩm trị giá hơn 4.000.000đ, giảm giá gói đăng ký dịch vụ liệu trình lên đến 65%,...

Hoạt động Roadshow “Đến là Đẹp”, cùng loạt ưu đãi khuyến mãi nhân dịp kỷ niệm “08 năm - Phục vụ từ trái tim” đã giúp Viện Thẩm Mỹ DIVA để lại ấn tượng tích cực trong lòng khách hàng. Đồng thời khẳng định sứ mệnh mang dịch vụ làm đẹp chất lượng cao đến gần hơn với khách hàng trên toàn quốc.

