Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự

TPO - Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa phối hợp tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Kỷ nguyên phát triển mới – Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và những vấn đề đặt ra đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự”.

Tọa đàm được đồng chủ trì bởi các đồng chí: Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; PGS.TS Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; và PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Lê Hải Bình đã nhấn mạnh: Trong các bài viết và phát biểu quan trọng gần đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đề cập đến “kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”. Chỉ đạo của Tổng Bí thư đã được Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII nhất trí khẳng định là một chủ trương chiến lược có tầm quan trọng chính trị to lớn, cần được quán triệt sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và thực hiện với quyết tâm cao.

Tuy nhiên, đây là một vấn đề lớn, mới mẻ cả về lý luận và thực tiễn, cần nghiên cứu và luận giải thấu đáo để tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, bao gồm cả lực lượng Công an nhân dân (CAND). Tọa đàm hôm nay là cơ hội để lực lượng CAND hiểu rõ hơn về các chủ trương, đường lối của Đảng và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, qua đó nâng cao khả năng bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, lực lượng Công an cần nghiên cứu, vận dụng sáng tạo vào công tác, góp phần xây dựng môi trường hòa bình, ổn định cho sự phát triển đất nước.

PGS.TS Lê Hải Bình cũng nhấn mạnh, tọa đàm là diễn đàn quan trọng để nghiên cứu sâu sắc hơn các vấn đề lý luận và thực tiễn của kỷ nguyên phát triển mới, đồng thời thúc đẩy việc triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị khóa XIII về xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đại biểu đã thảo luận sâu sắc về các giải pháp vận dụng sáng tạo quan điểm của Đảng trong việc bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND trong kỷ nguyên mới.

Trong bài tham luận, PGS.TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, khẳng định yếu tố con người đóng vai trò quyết định trong việc đưa dân tộc Việt Nam vươn mình. Ông đặc biệt nhấn mạnh vai trò của công tác giáo dục, đào tạo, và bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhằm xây dựng đội ngũ ưu tú, đủ năng lực và phẩm chất đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên mới. Ông đề xuất đổi mới trong công tác đào tạo, chú trọng nâng cao khả năng tư duy sáng tạo và khả năng làm việc trong môi trường số và quốc tế.

Về phần tham luận của Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, ông nhấn mạnh rằng trong kỷ nguyên mới, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội đứng trước nhiều thách thức mới. Vì vậy, cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với CAND, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo và gương mẫu của lực lượng Công an trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Theo đồng chí, cốt lõi trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng Công an nhân dân (CAND) là phải đổi mới công tác tham mưu, xây dựng, ban hành, thể chế hóa và cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về an ninh, trật tự (ANTT) và xây dựng lực lượng CAND. Đồng thời, cần đặc biệt chú trọng đến việc đổi mới công tác tổ chức và cán bộ của lực lượng CAND, xây dựng tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên trong CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao.

Tham luận tại Tọa đàm, Thiếu tướng, PGS.TS Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, đã khẳng định: Để thực hiện thành công mục tiêu bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật về ANTT đóng vai trò hết sức quan trọng. Đây là cơ sở pháp lý vững chắc giúp quản lý xã hội, bảo vệ ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, đồng thời phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

PGS.TS Phạm Công Nguyên cho rằng, để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật về ANTT, lực lượng CAND cần nghiên cứu, rà soát các vấn đề bất cập từ thực tiễn công tác để đề xuất bổ sung các chính sách, quy định mới vào các văn bản quy phạm pháp luật. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác hoàn thiện pháp luật về tổ chức, hoạt động của lực lượng CAND, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Công an các đơn vị, địa phương. Lực lượng CAND cũng cần thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học công nghệ, cải cách thủ tục hành chính, triển khai dịch vụ công trực tuyến, phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Phát biểu tổng kết Tọa đàm, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã trân trọng cảm ơn các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng CAND đã gửi các tham luận tâm huyết và chất lượng đến Tọa đàm. Thứ trưởng khẳng định, Tọa đàm đã làm rõ nhiều nội dung liên quan đến kỷ nguyên phát triển mới và kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, cũng như những vấn đề đặt ra đối với sự nghiệp bảo vệ ANTT.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, để xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, lực lượng CAND cần coi trọng công tác xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng...