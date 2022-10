Kỳ diệu: 'Hormone tình yêu' oxytocin có thể giúp hàn gắn trái tim tan vỡ

TPO - Oxytocin, đôi khi được gọi là "hormone tình yêu", có thể giúp chữa lành những trái tim tan vỡ - theo nghĩa đen. Trong một nghiên cứu mới về cá ngựa vằn và tế bào người, các nhà khoa học phát hiện ra rằng, hormone do não tạo ra có thể giúp mô tim tái tạo sau khi bị thương và về lý thuyết, một ngày nào đó có thể được sử dụng để điều trị các cơn đau tim, theo các nhà nghiên cứu.

Tuy nhiên, vì nghiên cứu mới được thực hiện trong bể cá và các đĩa trong phòng thí nghiệm, phương pháp xử lý lý thuyết này vẫn còn lâu mới thành hiện thực.

Oxytocin đã được đặt biệt danh là hormone "tình yêu" vì vai trò được biết đến trong việc tạo dựng mối liên kết xã hội và sự tin tưởng giữa con người và mức độ của nó thường tăng lên khi mọi người âu yếm, quan hệ tình dục hoặc đạt cực khoái. Tuy nhiên, cái gọi là hormone tình yêu này cũng phục vụ nhiều chức năng khác trong cơ thể, chẳng hạn như kích hoạt các cơn co thắt trong quá trình sinh nở và thúc đẩy quá trình tiết sữa sau đó. Oxytocin cũng giúp bảo vệ hệ thống tim mạch khỏi bị tổn thương bằng cách giảm huyết áp, giảm viêm và khuếch tán các gốc tự do, một sản phẩm phụ phản ứng của quá trình chuyển hóa tế bào bình thường, theo một đánh giá năm 2020 trên tạp chí Frontiers in Psychology.

Nghiên cứu mới được công bố ngày 30/9 trên tạp chí Frontiers in Cell and Developmental Biology, làm nổi bật một lợi ích tiềm năng khác của oxytocin: Ít nhất ở cá ngựa vằn, hormone này giúp tim thay thế các tế bào cơ tim bị thương và chết, các tế bào cơ cung cấp năng lượng co bóp cho tim. Các kết quả ban đầu trong tế bào người cho thấy oxytocin có thể kích thích các hiệu ứng tương tự ở người, nếu được cung cấp đúng thời điểm và liều lượng.

Các tác giả nghiên cứu cho biết trong báo cáo của họ, tim có khả năng sửa chữa hoặc thay thế các mô bị hư hỏng hoặc chết rất hạn chế. Nhưng một số nghiên cứu cho thấy rằng, sau một chấn thương, chẳng hạn như một cơn đau tim, một tập hợp con của các tế bào ở màng ngoài cùng của tim, được gọi là màng ngoài tim. Các tế bào này di chuyển xuống lớp mô tim, nơi các cơ cư trú và biến đổi thành các tế bào giống như tế bào gốc, sau đó có thể biến thành một số loại tế bào tim, bao gồm cả tế bào cơ tim.

Quá trình này phần lớn đã được nghiên cứu ở động vật và có một số bằng chứng cho thấy nó cũng có thể xảy ra ở người trưởng thành. Các tác giả giả thuyết rằng, bằng cách nào đó khuyến khích nhiều tế bào ngoại tâm mạc biến thành tế bào cơ tim, các nhà khoa học có thể giúp tim tự xây dựng lại sau chấn thương.

Các tác giả nghiên cứu phát hiện ra rằng, họ có thể bắt đầu quá trình này trong tế bào người trong một đĩa thí nghiệm bằng cách cho chúng tiếp xúc với oxytocin. Họ cũng đã thử nghiệm 14 loại hormone khác do não tạo ra, nhưng không loại nào trong số khác có thể đưa các tế bào vào trạng thái giống như gốc mong muốn cần thiết để tạo ra các tế bào cơ tim mới.

Sau đó, nhóm nghiên cứu đã tiến hành các thí nghiệm tiếp theo trên cá ngựa vằn, một loài cá thuộc họ cá tuế được biết đến với khả năng tái tạo các mô trong cơ thể một cách ấn tượng, bao gồm não , xương và tim. Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng, trong vòng ba ngày kể từ khi bị chấn thương tim, não của những con cá bắt đầu bơm ra oxytocin như điên, sản sinh ra nhiều hơn gấp 20 lần so với trước khi bị chấn thương. Sau đó, hormone này sẽ di chuyển đến tim, cắm vào các thụ thể của nó và khởi động quá trình biến đổi các tế bào thượng tâm mạc thành các tế bào cơ tim mới.

Các thí nghiệm này cung cấp những gợi ý ban đầu rằng oxytocin có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc sửa chữa tim sau chấn thương và bằng cách thúc đẩy tác dụng của nó, các nhà khoa học có thể phát triển các phương pháp điều trị mới để cải thiện sự phục hồi của bệnh nhân sau cơn đau tim và giảm nguy cơ suy tim trong tương lai, các tác giả kết luận. Những phương pháp điều trị này có thể bao gồm các loại thuốc có chứa oxytocin hoặc các phân tử khác có thể cắm vào các thụ thể của hormone.

Hà Thu