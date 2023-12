Kỳ 8: Phát huy sức mạnh tổng hợp bảo đảm quốc phòng an ninh

Thái Bình đã chỉ đạo các lực lượng công an, quân sự, biên phòng chủ động nắm chắc tình hình, thường xuyên rà soát, bổ sung các kế hoạch, phương án tác chiến khu vực phòng thủ, bảo vệ biên giới biển và các mục tiêu kinh tế, chính trị; duy trì chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ, thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn và giải quyết các vụ việc phức tạp; bảo đảm an ninh truyền thông, an ninh thông tin; phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đại tá Lâm Mạnh Hồi cho biết: Chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình trên biển, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã báo cáo, tham mưu, đề xuất Bộ Tư lệnh, UBND tỉnh chỉ đạo xử lý kịp thời các vụ việc, tình huống xảy ra; chủ động trong công tác nắm, dự báo, đối sách để phòng chống âm mưu, phương thức thủ đoạn lợi dụng các vấn đề trên biển để hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại đối tượng trên mọi lĩnh vực, bảo đảm không bị động, bất ngờ.

Tổ chức thành công cuộc diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên biển huyện Tiền Hải năm 2021, huyện Thái Thụy năm 2023; tổ chức tìm kiếm cứu nạn trên biển thành công 33 phương tiện, 158 lao động với 381 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia; hướng dẫn 1.349 tàu, 8.641 lao động; kêu gọi, cưỡng chế 1.097 trên các phương tiện và các chòi nuôi thủy sản vào nơi tránh trú bão an toàn; tuần tra, kiểm soát trên bộ 4.810 lượt/19.234 km với 14.693 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Tổ chức tuần tra bảo vệ chủ quyền kết hợp giám sát nghề cá, chống khai thác IUU và bảo vệ các mục tiêu công trình trên biển 135 đợt/6.749 giờ/19.584 hải lý với 1.315 cán bộ chiến sĩ tham gia; đăng ký kiểm chứng 27.658 PT/86.603 lao động. Làm thủ tục xuất cảnh 84 PT, 1.802 thuyền viên, 21.000 tấn khí hóa lỏng; chuyển cảng đi, đến 215PT/3.636 thuyền viên, 1.081.549 tấn xăng dầu, khí hóa lỏng; nhập nội địa 1.452 PT, 14.836 thuyền viên và 389 hành khách, 592.161,148 tấn xăng, dầu, TBDK; xuất nội địa 1.445 phương tiện, 14.850 thuyền viên và 356 hành khách, 1.766.369 tấn xăng, dầu, TBDK; cấp 1.928 giấy tờ các loại.

Cùng với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng, nhất là lực lượng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, lực lượng dân quân tự vệ biển. Xây dựng lực lượng quân sự khu vực biên giới biển vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng trời, vùng biển, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tham gia phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên biển, làm chỗ dựa vững chắc cho ngư dân và các thành phần kinh tế sản xuất, khai thác phát triển kinh tế biển bền vững. Triển khai xây dựng cụm điểm tựa phòng ngự cồn Vành tại xã Nam Phú, huyện Tiền Hải để tăng cường khả năng phòng thủ bờ biển; xây dựng Bến Nghiêng và Sở Chỉ huy Tiền Phương trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại Đông Lâm - Tiền Hải; tiếp tục triển khai xây dựng các công trình quân sự trên địa bàn tỉnh theo thế trận phòng thủ, phù hợp với quyết tâm tác chiến phòng thủ đã được Tư lệnh Quân khu 3 phê duyệt; xây dựng Kế hoạch ứng phó với thảm hoạ động đất, sóng thần của tỉnh Thái Bình để tham mưu UBND tỉnh ban hành.

Công an tỉnh thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Đề án “Bảo đảm an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế biển tỉnh Thái Bình giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020”; Kế hoạch số 398/KH-CAT-PA81, ngày 06/11/2018 về công an bảo đảm an ninh, trật tự quá trình triển khai Khu kinh tế Thái Bình; Đề án số 268/ĐA-CAT-PV11, ngày 02/7/2020 về “Công tác Công an góp phần đảm bảo an ninh trật tự quá trình triển khai xây dựng Khu kinh tế Thái Bình”. Tăng cường công tác nắm tình hình hoạt động đầu tư phát triển kinh tế biển và quá trình xây dựng Khu kinh tế, các dự án trọng điểm; chủ động phòng ngừa và tập trung đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm liên quan đến quá trình phát triển kinh tế biển; làm tốt công tác quản lý người nước ngoài và các lao động người Việt Nam tại các dự án, doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

Thường xuyên tuyên truyền hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy, phát hiện và xử lý nghiêm các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vi phạm; duy trì, đảm bảo giao thông thông suốt và đảm bảo an toàn quá trình vận chuyển, lưu thông của các phương tiện đường thủy, đường bộ tham gia xây dựng phát triển kinh tế biển. Lực lượng bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực biên giới biển được bố trí tại hai huyện ven biển Thái Thụy và Tiền Hải với tổng số 514 đồng chí, trong đó công an huyện Thái Thụy:276 đồng chí, công an huyện Tiền Hải 238 đồng chí; lực lượng công an xã chính quy tại 14 xã ven biển là 70 đồng chí; về trụ sở làm việc, nhà ở doanh trại cơ bản đáp ứng được các điều kiện sinh hoạt, công tác, chiến đấu.

Phát huy sức mạnh tổng hợp, lực lượng Bộ đội Biên phòng, dân quân biển là nòng cốt đã chủ động phối hợp với lực lượng Cảnh sát biển, lực lượng Kiểm ngư thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên biển, làm chỗ dựa vững chắc cho nhân dân tham gia các hoạt động phát triển kinh tế biển; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh vùng ven biển.