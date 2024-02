Kinh tế suy thoái nên đầu tư gì để gia tăng tài sản hiệu quả?

Suy thoái kinh tế có đáng sợ như mọi người nghĩ? Liệu có cơ hội đầu tư nào để gia tăng tài sản trong bối cảnh suy thoái? Hãy cùng tìm hiểu một số kênh đầu tư xu hướng của năm 2024.

Chứng khoán

Kênh đầu tư này giúp thu lợi nhuận thông qua chênh lệch giá hoặc hưởng cổ tức. Nếu suy thoái kinh tế, nhà đầu tư có thể tham khảo một số nhóm ngành mang tính chất phòng thủ sẽ ít bị tác động như: Công nghệ thông tin: Cổ phiếu của các công ty phần mềm, dịch vụ hay chất bán dẫn đều tăng giá. Y tế: Luôn giữ tiềm năng ổn định dù là thời kỳ dịch bệnh hay khủng hoảng kinh tế. Tiện ích, Điện nước, Tiêu dùng, Vận tải, Logistics cũng là những sản phẩm luôn được quan tâm.

Vàng

Vàng được xem là kênh trú ẩn an toàn nhờ khả năng giữ giá cực cao khi nền kinh tế xuống dốc. Hơn nữa, khi chính sách kinh tế mở rộng được thực hiện, đầu tư vàng online sẽ lại càng trở nên thu hút nhà đầu tư. Bên cạnh đó, các chương trình mua tài sản hiện đang được cho là phá hủy các loại tiền tệ pháp định. Do vậy, phân bổ đầu tư vào vàng sẽ giúp các quỹ ETF vàng nắm giữ tăng nhanh hơn so với các tài sản khác.

Ngoại hối

Với bối cảnh kinh tế suy thoái, đầu tư ngoại hối vẫn giữ sức hấp dẫn. Khi nền kinh tế chững lại và các thị trường truyền thống không còn mang lại lợi nhuận đáng kể, ngoại hối giữ vững sức hút nhờ tính linh hoạt và khả năng sinh lời cao. Đầu tư ngoại hối mang đến nhiều lợi ích, như khả năng giao dịch toàn cầu, thanh khoản cao và sinh lời trên xu hướng biến động của các loại tiền tệ. Trong thời kỳ suy thoái, các quỹ đầu tư và cá nhân thường tìm kiếm lợi nhuận từ những cặp tiền tệ, tận dụng biến động giá để sinh lời.

Việc áp dụng công nghệ và phần mềm giao dịch tiên tiến cũng tạo ra môi trường thuận lợi cho đầu tư ngoại hối.

Ngoài ra, nhà đầu tư có thể phân bổ vốn vào một số kênh khác như: Bất động sản: Cần xem xét các phân khúc, vị trí có những mức giá phù hợp nhu cầu. Chứng chỉ quỹ: Loại hình đầu tư được quản lý chặt chẽ bởi các chuyên gia tài chính, giảm bớt rủi ro khủng hoảng kinh tế.