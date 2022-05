‘King kong’ Romanov hủy diệt đối thủ, hoàn tất chuỗi 16 trận toàn thắng

TPO - Chỉ sau 2 phút 11 giây thi đấu, Alexandr Romanov đã khiến Chase Sherman phải xin đầu hàng bằng đòn “bẻ càng” cực hiểm.

Vào ngày 1/5 vừa qua, Alexandr Romanov đã có cuộc so găng với Chase Sherman tại sự kiện UFC on ESPN 35 diễn ra ở Las Vegas, Mỹ. Trước trận đấu này, võ sĩ có biệt danh “King kong” được đánh giá cao hơn nhiều so với đối thủ nhờ vào thành tích toàn thắng sau 15 lần thượng đài. Trong khi đó, thành tích thi đấu của Sherman là 15 thắng, 9 thua.

Chỉ sau 15 giây thi đấu, Alexandr Romanov đã quật ngã được Chase Sherman xuống sàn đấu. Sau đó, võ sĩ người Moldova liền khóa chặt đối thủ và tung ra hàng loạt cú đấm khiến Sherman choáng váng.

Cuối cùng, Alexandr Romanov đã tung ra đòn bẻ tay khiến Chase Sherman không thể chống đỡ và buộc phải ra dấu hiệu xin đầu hàng.