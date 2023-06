Kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt kỷ lục

TP - Tổng cục Hải quan vừa cho biết, chưa hết 6 tháng, kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt gần 2,8 tỷ USD, tăng hơn 63% so với cùng kỳ và gần bằng kim ngạch xuất khẩu cả năm ngoái. Đây là mức cao kỷ lục từ trước đến nay của ngành rau quả.

Trong báo cáo thường kỳ hằng tháng vừa được Tổng cục Hải quan công bố, đơn vị này đã dành riêng một phần để nói về sự tăng trưởng đột phá của xuất khẩu sầu riêng.

Theo đó, trong 5 tháng, kim ngạch xuất khẩu quả sầu riêng đạt 503,4 triệu USD, gấp hơn 18 lần so với cùng kỳ năm trước. Sầu riêng chính thức vượt thanh long, trở thành sản phẩm mang lại trị giá lớn nhất trong các mặt hàng rau quả của việt Nam.

Sự tăng trưởng đột phá của sầu riêng đã nâng trị giá xuất khẩu rau quả trong tháng 5 đạt 656 triệu USD, tăng 67,7% so với tháng trước và hơn 80% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung lũy kế trong 5 tháng đầu năm, trị giá xuất khẩu nhóm hàng rau quả đạt tới hơn 2 tỷ USD - đây là trị giá xuất khẩu trong 5 tháng cao nhất từ trước tới nay và tăng tới 43% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến nửa đầu tháng 6, xuất khẩu rau quả đạt gần 2,8 tỷ USD - chiếm 90% tổng trị giá xuất khẩu của cả năm 2022.

Về cơ cấu thị trường, Trung Quốc dẫn đầu với kim ngạch đạt gần 1,3 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm. Tiếp đến, thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Hà Lan đều tăng trưởng tốt, chỉ Mỹ giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo các doanh nghiệp, rau quả Việt Nam xuất khẩu tăng cao nhờ Trung Quốc tăng thu mua. Đặc biệt, các nghị định thư đã ký với nước này trong năm ngoái đã giúp hoạt động xuất khẩu rau quả của Việt Nam gặp nhiều thuận lợi. Năm nay, dù Trung Quốc kiểm soát, áp hàng rào kỹ thuật, an toàn vệ sinh thực phẩm chặt chẽ hơn, song hàng Việt chất lượng ngày càng cao, giá cạnh tranh nên người tiêu dùng vẫn ưa chuộng

Ông Nguyễn Đình Tùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam nhận định, hiện tại, nhiều loại trái cây Việt Nam bước vào vụ thu hoạch và có đặc tính rải ra nhiều vụ nên xuất khẩu rau quả năm nay được đánh giá còn nhiều dư địa để xuất khẩu.

Đặc biệt, vú sữa, chôm chôm gần như có thể xuất khẩu quanh năm theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp, vậy nên giá bán cũng cao gấp nhiều lần trước đó. Chỉ riêng 5 loại trái cây gồm thanh long, xoài, chôm chôm, sầu riêng và nhãn, diện tích cho thu hoạch ở nhiều vụ đã chiếm trên 62% tổng diện tích thu hoạch.

Với kết quả rất tích cực trong 5 tháng đầu năm, Hiệp hội Rau quả Việt Nam dự báo, năm nay kim ngạch xuất khẩu ngành rau quả có thể đạt mốc 4 tỷ USD, trong đó sầu riêng sẽ trở thành mặt hàng xuất khẩu tỷ USD ngay trong năm đầu tiên xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc.