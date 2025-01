Kiện toàn nhân sự lãnh đạo UBND ở 3 tỉnh

TPO - Trong tuần (từ 30/12/2024 đến 4/1/2025), HĐND các tỉnh Nghệ An, Bắc Giang, Hà Giang đã tiến hành quy trình bầu chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Chiều 3/1, tại Kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII đã bầu ông Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Với 100% đại biểu dự họp tán thành, ông Lê Hồng Vinh đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trước đó tại kỳ họp, HĐND tỉnh Nghệ An đã tiến hành quy trình miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Đức Trung do được cơ quan có thẩm quyền bố trí công tác khác.

Cụ thể, ngày 12/11/2024, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 1674-QĐNS/TW chuẩn y đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII cũng đã thông qua các nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm và bầu Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trước đó vào sáng 2/1, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 họp kỳ thứ 23, để quyết định một số nội dung liên quan đến nhân sự thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Bắc Giang xem xét và tiến hành bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Kết quả, các đại biểu đã bầu bà Nguyễn Thị Hương – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Bắc Giang, làm Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang.

Các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Việt Oanh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang làm Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

HĐND tỉnh Bắc Giang thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Sáng 30/12/2024, HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVIII đã tổ chức Kỳ họp thứ 21, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đối với ông Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối 100% đại biểu có mặt, HĐND tỉnh Hà Giang đã bầu ông Phan Huy Ngọc giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 3/1/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 25/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang.