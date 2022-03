Kiểm toán Nhà nước kiểm tra mua sắm kit test COVID-19 ở Đắk Lắk

TPO - Kiểm toán Nhà nước khu vực XII yêu cầu Sở Tài chính Đắk Lắk cung cấp các tư liệu liên quan đến việc mua sắm trang thiết bị y tế, dụng cụ kit test COVID-19 của các năm 2020, 2021.

Ngày 13/3, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Kiểm toán Nhà nước khu vực XII (thuộc Tổng Kiểm toán Nhà nước) vừa yêu cầu Sở Tài chính Đắk Lắk cung cấp thông tin tổng hợp quản lý, sử dụng kit test xét nghiệm tại tỉnh này năm 2020, 2021.

Việc này nhằm kiểm toán chuyên đề huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 và các chính sách hỗ trợ tại tỉnh Đắk Lắk.

Sau khi nhận ý kiến từ cơ quan kiểm toán, Sở Tài chính Đắk Lắk đề nghị Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã Buôn Hồ, TP Buôn Ma Thuột sớm có báo cáo cụ thể về tình hình mua sắm kit test COVID-19.

Ở động thái cung cấp thông tin nêu trên, UBND TP Buôn Ma Thuột cho biết, năm 2020, thành phố đã mua sắm kit test và các các sản phẩm phục vụ chống dịch COVID-19 hết 568 triệu đồng (trong đó, ngân sách cấp thành phố 467 triệu đồng; ngân sách cấp xã 101 triệu đồng); Năm 2021, đã mua hơn 19 tỷ đồng (ngân sách cấp thành phố hơn 18 tỷ đồng; cấp xã 990 triệu đồng). Theo tìm hiểu, việc mua sắm kit test và các dụng cụ phục vụ chống dịch đợt này nằm trong kế hoạch xét nghiệm để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng ở TP Buôn Ma Thuột.

Cụ thể, ngày 30/8/2021 UBND TP Buôn Ma Thuột ban hành quyết định số 6236 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm khay thử xét nghiệm kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 trong mẫu tỵ hầu; trang thiết bị vật tư y tế và chi trả phụ cấp chống dịch cho lực lượng tham gia lấy mẫu xét nghiệm nhanh diện rộng cho người dân trên địa bàn thành phố.

Tổng số tiền hơn 17,3 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách nhà nước. Trong đó, mua khay thử xét nghiệm kháng nguyên nhanh SARS-CoV-2 hết 14,4 tỷ đồng, chi phí mua phương tiện bảo hộ y tế gần 2,2 tỷ đồng; phụ cấp cho các lực lượng lấy mẫu hơn 671 triệu đồng, còn lại chi phí thẩm định giá.

Sau đó, UBND TP Buôn Ma Thuột tiếp tục bổ sung thêm hơn 4,5 tỷ đồng cho việc mua sắm này (quyết định số 6802).

Vì đang giai đoạn cấp bách, diễn biến rất phức tạp của dịch COVID-19, nên UBND TP Buôn Ma Thuột đã chỉ định Cty TNHH Dược phẩm Khang Duy (Cty Khang Duy, trụ sở chính tại quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) trúng thầu cung cấp khay thử xét nghiệm kháng nguyên nhanh SARS-CoV-2 trong mẫu tỵ hầu với giá 120.000đ/bộ, do hãng RapiGen, Inc-Hàn Quốc sản xuất.

Việc ban hành giá này đã được Công ty cổ phần tư vấn và Thẩm định giá Trung Tín thẩm định.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, tháng 10/2021, Sở Y tế Đắk Lắk cũng mua sắm gần 200.000 kit test nhanh COVID-19 do Cty Khang Duy cung ứng với giá khoảng 105.000đ/bộ test, tương đương khoảng 20,6 tỷ đồng (trong đó 20,5 tỷ đồng từ việc vận động tài trợ do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk thực hiện, còn lại của ngân sách tỉnh này), do hãng RapiGen, Inc-Hàn Quốc sản xuất. Trong khi đó, Cty Khang Duy lại bán dụng cụ kit test này cho Sở Y tế Đắk Nông với giá khoảng 86.000đ/bộ test.

Ở diễn biến tương tự, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk cũng đề nghị ngành y tế Đắk Lắk cung cấp các thông tin liên quan này.

Theo báo cáo của UBND TP Buôn Ma Thuột, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh và các quy định hiện hành của Nhà nước; căn cứ vào tình hình thực tế diễn biến của đại dịch trên địa bàn, UBND TP Buôn Ma Thuột tổ chức thực hiện việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit test, vắc xin theo đúng các quy định hiện hành; công tác quản lý, theo dõi, cấp phát đảm bảo chặt chẽ, đúng đối tượng để phục vụ kịp thời cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.