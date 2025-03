Kích cầu du lịch nhờ cơn sốt phim ảnh, MV

TP - Bắc Bling của Hòa Minzy đã tạo nên cơn sốt du lịch Bắc Ninh. Nhiều Việt kiều xa xứ cũng háo hức muốn đến thăm Bắc Ninh, tới những địa danh có trong MV. Từ cơn sốt, ca khúc của Sơn Tùng M-TP bất ngờ “hot” trở lại - Thái Bình mồ hôi rơi. Quảng bá vẻ đẹp quê hương đất nước đang thành xu hướng ở phim ảnh, MV và được khán giả nhiệt tình đón nhận.

Mãn nhãn khi du lịch qua MV

Khi Thái Bình mồ hôi rơi mới tung ra, một khán giả ở Bắc Ninh đã để lại bình luận xốn xang: “Nhớ nhà lắm, chỉ muốn bay về Việt Nam, về nhà với bố mẹ thôi... Nhớ bố mẹ, nhớ mọi người, nhớ Bắc Ninh”. Nghe ca khúc về Thái Bình lại nhớ Bắc Ninh cũng không có gì lạ, vì cả hai vùng đất đều có những người cha, người mẹ nặng gánh mưu sinh lo toan gia đình, có khoảng trời bình yên với “dòng sông uốn quanh mộng mơ” và tiếng ru hời trong gió… Khán giả chỉ tiếc Sơn Tùng M-TP chưa ra MV để khoe cảnh sắc và con người Thái Bình.

Không riêng Bắc Bling, một số MV khác của Hòa Minzy khai thác lịch sử, văn hóa giàu có của Việt Nam, góp phần quảng bá du lịch. Nếu MV Bắc Bling đưa khán giả du lịch miền quan họ, MV Không thể cùng nhau suốt kiếp nói về đời sống tình cảm của Nam Phương - hoàng hậu cuối cùng của Việt Nam - lại quảng bá cảnh sắc Huế: Đại nội Huế đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa Thế giới, Cung An Định, nằm bên bờ sông An Cựu, cung điện riêng của vua Khải Định từ khi là Thái tử đến khi làm vua; Hồ Truồi, nơi được mệnh danh là “tuyệt tình cốc”, thuộc xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Thắng cảnh Hội An vào MV không ít. Năm 2016, Bích Phương tung MV Gửi anh xa nhớ, được khán giả khen “đẹp như mơ”, với bối cảnh được quay tại Hội An. Thành Đồng là đạo diễn của MV Gửi anh xa nhớ. Sau đó, anh còn tiếp tục đưa Hội An mùa lũ lên MV Ngày thảnh thơi. Một vùng đất khác cũng được nhiều ca sĩ lựa chọn khi thực hiện MV chính là Ninh Bình, cố đô sơn thủy hữu tình. MV Bánh trôi nước của Hoàng Thùy Linh đưa người xem du lịch Hoa Lư, Tràng An, Tam Cốc Bích Động, Hang Múa… Không chỉ các “ngôi sao” nhạc trẻ tích cực quảng bá vẻ đẹp quê hương đất nước qua MV, các “ngôi sao” của dòng nhạc dân ca, trữ tình cũng không nằm ngoài dòng chảy. Năm 2017, NSND Phạm Phương Thảo tung MV Dọc ngang đò tình tái hiện nước non Ninh Bình, đáng tiếc MV không có độ lan tỏa cao. Ninh Bình cũng nằm trong Top 10 địa phương có chỉ số thu hút các đoàn làm phim cao nhất nước.

Ca sĩ làm gì, mặc gì, chơi đâu cũng tạo thành cơn sốt chính là Sơn Tùng M-TP. Các MV của Sơn Tùng không chỉ làm khán giả tròn mắt với hàng hiệu rợp trời mà còn khai thác vẻ đẹp đất nước, con người Việt. MV Chúng ta của hiện tại đưa khán giả tới phố cổ Bao Vinh, thuộc xã Hương Vinh, huyện Hương Trà, Thừa Thiên - Huế, từng là thương cảng sầm uất của từ thế kỷ XVII đến XIX. Làng hương Thủy Xuân, Hồ Khe Ngang, những địa danh du lịch quen thuộc ở Huế cũng xuất hiện trong Chúng ta của hiện tại. Là người tạo xu hướng và cập nhật xu hướng của giới trẻ rất nhanh nên MV của Sơn Tùng không bỏ qua cánh đồng cỏ lau ở Bình Liêu (Quảng Ninh), một địa điểm thu hút giới trẻ. Ở MV Lạc trôi, Sơn Tùng M-TP lại đưa khán giả trôi tới chùa Linh Quy Pháp Ấn, ở Lộc Thành, Bảo Lâm, Lâm Đồng.

Từ cơn sốt Bắc Bling, Bắc Ninh tổ chức 2 tour du lịch miễn phí bắt đầu từ 8/3 đến hết tháng 6/2025 vào Thứ 7, Chủ nhật hằng tuần, tham quan những điểm văn hóa, lịch sử nổi tiếng ở miền đất quan họ. Cựu Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Văn Cương nói: “Người ta hay nói đến kinh tế tri thức, kinh tế số nhưng có một khái niệm kinh tế của sự chú ý. Chỉ cần có sự chú ý là có tiền. Có sự chú ý là có người. Có người là có dòng người. Có dòng người là có dòng tiền”. Theo ông, kích cầu du lịch từ MV không thể mạnh và sâu đậm như phim ảnh. Bởi MV thời lượng rất ngắn, khoảng vài phút, lắng xuống nhanh. Nhưng để phim ảnh tham gia trong chiến dịch quảng bá du lịch thì cần những chính sách tốt hơn, khuyến khích các nhà làm phim.

Cú hích hút khách từ phim ảnh

Cuối năm 2019, đạo diễn Victor Vũ ra mắt phim Mắt biếc. Tác phẩm điện ảnh này dựa trên truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Người xem không chỉ bị cuốn theo mối tình của Ngạn - Hà Lan mà còn bị hút vào khung cảnh đẹp vừa nên thơ, vừa bình dị trên phim. Cây vông đồng cổ thụ, 45 tuổi đời ở làng Hà Cảng, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế bỗng nổi như cồn sau phim Mắt Biếc. Người ta đặt cho nó những tên gọi mới: cây mắt biếc, cây cô đơn. Du khách khắp nơi đổ về chụp ảnh với cây cô đơn. Chính người dân sống gần cây cô đơn cũng ra chụp ảnh và khoe lên mạng xã hội đầy tự hào.

Phim chuyển thể từ truyện ngắn Nguyễn Nhật Ánh thường tạo ra cơn sốt du lịch. Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh được phát hành vào năm 2010, là một trong những truyện dài thành công của Nguyễn Nhật Ánh. Nhưng chỉ khi Victor Vũ đưa truyện dài lên phim, năm 2015, mới tạo thành cơn sốt du lịch Phú Yên. Vùng đất này từ đó được gọi bằng cái tên thơ mộng, xứ hoa vàng cỏ xanh. Bãi Xép, ở xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên được giới trẻ “săn lùng” kể từ khi phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh ra mắt.

Các nhà làm phim chính là những người khám phá và quảng bá những địa chỉ du lịch mới. Nhạy cảm với cái đẹp nên họ dễ dàng phát hiện những vẻ đẹp tiềm ẩn và đánh thức chúng bằng cách đưa lên phim. Ngôi làng hoang sơ Sảo Há (xã Vần Chải, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) bỗng nổi tiếng nhờ trở thành bối cảnh của phim Tết ở làng Địa Ngục.

Một trong những Idol Kpop mang lại hiệu quả kinh tế lớn từ kích cầu du lịch thông qua sản phẩm âm nhạc, phim ảnh chính là Lisa (Blackpink). Cô tham gia phim The White Lotus mùa 3, được quay ở Thái Lan, đã giúp lượng khách du lịch đến xứ sở chùa vàng tăng mạnh. Trước đó, MV Rockstar của cô cũng làm nên cơn sốt Chinatown, con phố sầm uất cả ngày lẫn đêm mà Lisa đã đưa vào MV trong vài giây.

Những năm gần đây, Cao Bằng lọt mắt xanh các nhà làm phim vì vẻ đẹp hoang sơ và quyến rũ. Những cảnh quay đầu tiên của dự án điện ảnh ấp ủ cả chục năm, Kiều, của Mai Thu Huyền được quay ở Cao Bằng và nhiều tỉnh thành khác. Mới đây, Cao Bằng lại được lên phim Đèn âm hồn của đạo diễn tay ngang Hoàng Nam. Có những khán giả gốc Cao Bằng như Hòa Minh, Đỗ Phượng (sống ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã mua vé ra rạp ngay khi phim vừa ra mắt.

Các nghệ sĩ làm MV hay phim ảnh quảng bá về du lịch đều nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ chính quyền và nhân dân địa phương. MV Bắc Bling còn thiết lập kỷ lục là MV thu hút đông nhân dân địa phương tham gia. Khi làm phim ở Cao Bằng, đạo diễn Mai Thu Huyền được tỉnh Cao Bằng tạo điều kiện thuận lợi. Chị nói: “Trong đợt chiếu phim Kiều tôi muốn tổ chức một buổi biểu diễn ở Cao Bằng để cảm ơn lãnh đạo tỉnh đã tạo điều kiện, chỉ tiếc Cao Bằng chưa có rạp chiếu phim”.