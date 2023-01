Khu vực nào ở Thanh Hóa bắt đầu xử phạt nguội vi phạm giao thông?

TPO - Cơ quan Công an tỉnh Thanh Hoá vừa triển khai kế hoạch xử phạt nguội đối với các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thông qua hệ thống thông tin, hình ảnh từ Trung tâm chỉ huy, hệ thống giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông và hệ thống camera giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Kể từ ngày 5/1, Công an tỉnhThanh Hoá huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật được trang bị và các thiết bị kỹ thuật của các tổ chức, cá nhân để phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, tập trung xử lý nghiêm các trường hợp xe ôtô, môtô, xe máy vi phạm: Không chấp hành đèn tín hiệu giao thông, vạch kẻ đường; đi sai làn đường, không đi bên phải chiều đi của mình; đỗ, dừng, chuyển hướng không đúng quy định; chạy quá tốc độ quy định...trên các tuyến đường đô thị, các quốc lộ, tỉnh lộ trọng điểm thuộc địa bàn thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn, thị xã Bỉm Sơn và các thị trấn, thị tứ... Để việc xử phạt nguội được thuận lợi và bảo đảm khách quan, công bằng, các đơn vị Công an trong tỉnh bố trí 1 tổ công tác gồm những cán bộ chiến sỹ thành thạo công nghệ thông tin và có nhiều kinh nghiệm chuyên môn thường trực tại Trung tâm giám sát để phân tích, xử lý các thông tin, hình ảnh vi phạm trật tự an toàn giao thông do “Trung tâm chỉ huy, hệ thống giám sát an toàn trật tự và an toàn giao thông” cảnh báo và thực hiện các bước tiếp nhận, kiểm soát, xử lý vi phạm theo quy định. Hệ thống camera giám sát giao thông tự động nhận dạng và lưu trữ các hình ảnh về giao thông, phát hiện và ghi nhận các hình ảnh vi phạm như: vi phạm làn đường, phần đường, vượt đèn đỏ, vượt quá tốc độ, đi ngược chiều... giúp công tác xử lý vi phạm được dễ dàng và hiệu quả hơn. Hệ thống này cũng hỗ trợ lực lượng Cảnh sát giao thông trong công tác chỉ huy điều hành, nắm bắt thông tin giao thông nhanh nhất để giải quyết các vấn đề về ùn tắc, phục vụ nhân dân đi lại thông suốt trên các tuyến đường. Trước mắt, lực lượng Công an đã phối hợp khảo sát hệ thống biển báo, vạch kẻ đường cấm dừng, cấm đỗ trên các tuyến giao thông. Trên cơ sở đó, kiến nghị đề xuất UBND cùng cấp, ngành giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị chức năng bổ sung, hoàn thiện hệ thống biển báo, vạch kẻ đường …đáp ứng yêu cầu công tác chỉ huy, điều khiển giao thông và công tác xử lý vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông... Trên cơ sở đó, vận động, khuyến khích các tổ chức và cá nhân cung cấp dữ liệu camera giám sát, các hình ảnh vi phạm về trật tự an toàn giao thông làm cơ sở xác minh, xử lý… Hoàng Lam