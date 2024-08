Khu đô thị sinh thái LA Home đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng

Chủ đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái LA Home đang đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trên toàn dự án, triển khai thi công hệ thống tiện ích tại phân khu đầu tiên của dự án LA Sol và khẩn trương thi công tuyến đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh kết nối với TP.HCM.

Khu dân cư Lương Hòa (có tên thương mại là khu đô thị sinh thái LA Home) quy mô 100ha, tọa lạc tại Bến Lức, Long An do Công ty Cổ phần Prodezi Long An (Prodezi) làm chủ đầu tư, hợp tác cùng đơn vị phát triển Hướng Việt (HVH).

Dự án đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Dự án được cấp giấy phép xây dựng hạng mục hạ tầng kỹ thuật và khởi công xây dựng từ tháng 1/2024.

Chủ đầu tư Prodezi đã hợp tác với Coteccons - đơn vị xây dựng hàng đầu Việt Nam - để triển khai thi công hạ tầng dự án. Dự kiến, việc thi công hạ tầng kỹ thuật trên toàn dự án sẽ hoàn thiện vào Quý III/2024.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, dự án đang được khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật toàn dự án để sớm đưa vào khai thác trong năm 2024. Việc mở bán chính thức được thực hiện sau khi hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và thỏa các điều kiện khác theo qui định nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa cho khách hàng. Điều này không chỉ mang đến sự an tâm về mặt pháp lý và chất lượng dự án, mà còn thể hiện cam kết, tâm huyết của chủ đầu tư trong quá trình phát triển dự án, hướng đến xây dựng một môi trường sống bền vững cho cư dân.

Prodezi cũng đã được cấp phép xây dựng trung tâm thể dục thể thao bao gồm tổ hợp sân pickleball, tennis, hồ bơi điện phân muối, khu vui chơi trẻ em… Hạng mục trung tâm thể dục thể thao này đang được tăng tốc thi công và hoàn thiện để khai trương vào đầu tháng 9 này.

Đây là tiện ích nổi bật tại phân khu LA Sol – đang được giới thiệu thông tin đến khách hàng tiềm năng. Tọa lạc tại cửa ngõ dự án, LA Sol tiếp giáp và thừa hưởng lợi thế từ hai tuyến giao thông huyết mạch DT830 và đại lộ Lương Hòa – Bình Chánh. Phân khu gồm các sản phẩm nhà phố, shophouse, biệt thự ven kênh. Đến quý III/2026, LA Sol dự kiến sẽ bàn giao cho cư dân, thừa hưởng hạ tầng giao thông và hệ tiện ích nội khu hoàn thiện đồng bộ: Đại lộ Lương Hòa – Bình Chánh hoàn thiện và kết nối với TP.HCM vào cuối năm 2025, khu công nghiệp sinh thái Prodezi 400ha liền kề đi vào hoạt động đầu năm 2025.