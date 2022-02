Không khí lạnh tràn xuống miền Bắc gây rét đậm, rét hại diện rộng

TPO - Theo dự báo, từ ngày mai (8/2) đến ngày 9/2 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa nhỏ. Khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại. Ở vùng núi cao có nơi dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Theo dự báo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thuỷ văn quốc gia, diễn biến thời tiết trong những ngày tới sẽ tương đối bất thường. Cụ thể: Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ ngày mai (8/2) đến ngày 9/2 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa nhỏ. Khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại. Từ đêm mai (8/2) vùng đồng bằng và Thanh Hóa trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Từ trưa chiều ngày mai (8/2), trong đất liền khu vực Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4; ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2-3m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-4m.

Ở khu vực Hà Nội, trong ngày và đêm mai (8/2), có lúc có mưa, mưa nhỏ; từ đêm mai trời chuyển rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-14 độ C.

Trước diễn biến của thời tiết trong những ngày tới, Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang chủ động triển khai ứng phó với dông, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, rét hại và gió mạnh trên biển. Các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long chủ động triển khai ứng phó với xâm nhập mặn.