Không khí lạnh tràn về, khẩn trương triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cho người già, trẻ em

TPO - Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sắp đón đợt không khí lạnh mạnh, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; vùng đồng bằng nhiệt độ giảm xuống còn 12-15 độ C. Các địa phương được yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là người già và trẻ nhỏ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 30/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi và trung du Bắc Bộ nhiệt độ phổ biến từ 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 12-15 độ C.

Ngày 1-3/12, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại. Đêm 29/11 đến ngày 30/11, khu vực vùng núi Đông Bắc có mưa 50-100mm, có nơi trên 130mm.

Từ đêm 30/11 đến ngày 3/12, khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa 150-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt và còn có khả năng kéo dài. Từ ngày 30/11, vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9; sóng biển cao 2-6m, biển động mạnh.

Để chủ động ứng phó thiên tai, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ theo dõi chặt các bản tin cảnh báo, dự báo để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh mưa lũ, rét đậm, rét hại, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các địa phương thực hiện các biện pháp phòng tránh mưa lũ, đặc biệt là lũ quét, sạt lở đất; triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt chia cắt, chủ động sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra.

Các tỉnh miền núi, trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ triển khai các biện pháp phòng tránh rét đậm, rét hại đảm bảo an toàn cho người, nhất là người già, trẻ nhỏ, học sinh; tuyệt đối không dùng bếp than tổ ong để sưởi ấm trong phòng kín tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc, gây thiệt hại về người như tại một số địa phương trong những năm gần đây; chủ động triển khai các biện pháp an toàn cho cây trồng và vật nuôi, đặc biệt là đối với vùng núi cao.

Các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi cần thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.