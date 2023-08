Không để tội phạm lộng hành ở Thủ đô

Từ lời cảnh báo của vị tướng công an

Mới đây tại cuộc họp báo công bố kết quả điều tra vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi để tống tiền xảy ra tối 14/8 trên địa bàn phường Việt Hưng, quận Long Biên, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng (Phó giám đốc Công an Hà Nội) đánh giá, ở giữa địa bàn thủ đô, việc đối tượng xấu gây án là càng không thể chấp nhận được.

“Tại buổi họp báo ở huyện Đông Anh thông tin về vụ việc giết tài xế xe ôm công nghệ, cướp tài sản (vụ án xảy ra dịp trung tuần tháng 7-PV), tôi đã cảnh báo, các đối tượng có ý định phạm tội ở Thủ đô nên từ bỏ, chấm dứt, bởi chúng tôi không chịu thua đâu. Chắc chắn chúng tôi sẽ bắt được và bắt trong thời gian rất ngắn”, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nói.

Trong vụ án bé trai 7 tuổi bị bắt cóc, đối tượng gây ra vụ án là Nguyễn Đức Trung (31 tuổi, trú tỉnh Vĩnh Phúc). Sau khi bị bắt, đối tượng khai do nợ nần nên đã bắt cóc cháu nhằm mục đích gây sức ép gia đình đưa tiền chuộc.

“Đây là vụ án khó, sau khi bắt cóc cháu bé, đối tượng gọi điện liên hệ với mẹ cháu bé với giọng xã hội, hằn học và đưa ra số tiền 15 tỷ đồng, yêu cầu không mặc cả” - Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết.

Theo Phó giám đốc Công an Hà Nội, mặc dù Trung có thủ đoạn khá tinh vi khi yêu cầu gia đình nạn nhân đưa tiền chuộc cháu bé, nhưng đều nằm trong tính toán của cơ quan công an.

“Lúc đầu, đối tượng đưa ra địa điểm nhận tiền ở cầu Thanh Trì và sẽ cho người khác ra nhận, nhưng đây chỉ là thủ đoạn của đối tượng. Nếu giao thật ở đây, chúng tôi vẫn sẽ bắt được ngay”, Thiếu tướng Tùng nói và thông tin, trong lúc mẹ nạn nhân di chuyển mang theo 13 tỷ đồng trên đường, lực lượng công an luôn tiến hành bảo vệ, theo dõi, giám sát bảo đảm an toàn. Khoảng gần 5h sáng 15/8, cảnh sát đã bắt giữ được Trung chỉ sau 8 giờ gây án.

Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, hành vi của đối tượng phạm vào tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản với số tiền rất lớn nên "không thể dung tha”. Đáng lưu ý, từ năm 2004 đến nay, tức là gần 20 năm, Hà Nội mới xuất hiện một vụ bắt cóc như vậy.

Những kẻ coi thường pháp luật đều phải trả giá

Cũng tại buổi họp báo thông tin về vụ bắt cóc bé 7 tuổi ở Long Biên, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, cho biết thêm trong 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn thành phố xảy ra 48 vụ cướp và cơ quan điều tra đều bắt giữ được đối tượng gây án, kể cả các vụ cướp nhỏ ở siêu thị.

“Đối với những vụ án được liệt kê là trọng án, án nghiêm trọng thì bao giờ chúng tôi cũng tập trung cao độ nhất, huy động nhiều lực lượng, phương tiện nhất, áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại… để điều tra” - Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng thông tin.

Minh chứng cho điều này, gần đây nhất, giữa tháng 7/2023, tiếp nhận tin báo về việc phát hiện 1 thi thể nam giới, trên người có nhiều vết thương tại khu vực nghĩa trang thôn Bầu (xã Kim Chung, huyện Đông Anh), Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra, xác định nạn nhân là anh D. (SN 1998, quê Ninh Bình), lái xe ôm công nghệ. Nạn nhân bị sát hại dã man bằng dao và phi tang thi thể ở khu vực vắng vẻ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau khoảng 30 giờ, lúc 15h50 ngày 18/7, công an đã bắt giữ đối tượng gây án là Lê Văn Công (SN 1990, tại thôn Nhuế, xã Kim Chung) khi lẩn trốn tại nhà riêng. Tại cơ quan điều tra, Công khai do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp tài sản của lái xe ôm công nghệ.

Trước đó, khoảng 2h ngày 10/1, đối tượng Đặng Đình Tuyến (SN 1991, trú huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đi xe máy đến cửa hàng tiện lợi Circle K trên đường Lương Thế Vinh (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm), phát hiện bên trong không có khách, đối tượng rút dao dí vào người nhân viên cửa hàng đe doạ và lấy toàn bộ tiền trong ngăn kéo quầy thu ngân.

Trên đường chạy trốn, Tuyến đã gây ra 3 vụ cướp khác tại 2 cửa hàng Circle K trên đường Lê Văn Lương và Lê Văn Thiêm (quận Thanh Xuân), 1 cửa hàng tiện lợi Red Mart đường Mễ Trì Thượng (quận Nam Từ Liêm) lấy đi số tài sản khoảng 7 triệu đồng tiền mặt, 1 hộp đựng tiền và 3 điện thoại iPhone. Đối tượng Tuyến sau đó cũng không thể chạy thoát, bị Công an quận Thanh Xuân bắt giữ.

Tại Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu Phòng CSHS, công an các quận, huyện, thị xã chủ động nắm chắc tình hình, nhận diện sớm tội phạm theo từng lĩnh vực, từng tuyến, địa bàn để chủ động các giải pháp phòng ngừa, loại trừ các nguyên nhân, điều kiện hình thành, phát sinh tội phạm. Đồng thời, tổ chức đấu tranh trấn áp các loại tội phạm theo phương châm “kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tấn công quyết liệt các loại tội phạm - lấy phòng ngừa là chính kết hợp đánh trúng, đánh đúng các loại tội phạm - không để tội phạm lộng hành gây bức xúc xã hội”.