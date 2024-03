Không có chuyện CĐV Việt Nam bắn pháo hoa cạnh khách sạn tuyển Indonesia

TPO - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khẳng định đón tiếp tuyển Indonesia chu đáo và đảm bảo an ninh, an toàn cho đội bóng này ở cả sân tập và nơi lưu trú.

Hôm qua, đội tuyển Indonesia đã bay chuyên cơ đến Hà Nội, chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Sau vài tiếng nghỉ ngơi, thầy trò HLV Shin Tae-yong lập tức ra sân tập luyện vào buổi tối tại sân tập do VFF sắp xếp.

Tối cùng ngày xuất hiện hình ảnh pháo hoa được bắn gần sân tập của tuyển Indonesia. Nhiều người hâm mộ Việt Nam phấn khích vì hình ảnh này, bởi sự kình địch với Indonesia. Ở trận đấu tại sân khách vừa qua, các cầu thủ Việt Nam từng bị cổ động viên chủ nhà làm phiền bằng cách bắn pháo hoa ngay trước khách sạn lưu trú lúc nửa đêm.

Tuy nhiên, VFF khẳng định hình ảnh pháo hoa gần sân tập không liên quan gì đến tuyển Indonesia. Thực tế, pháo hoa được bắn ở vị trí khá xa sân tập, không nghe thấy tiếng ồn. Thời gian bắn pháo hoa cũng rất ngắn ngủi và không thể gây ra bất cứ ảnh hưởng nào với tuyển Indonesia. Đây là hoạt động vui chơi bình thường của người dân Hà Nội trong và sau dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Một số kênh truyền thông đưa tin CĐV Việt Nam bắn pháo hoa cạnh khách sạn tuyển Indonesia hoàn toàn sai sự thật. Ông Naufal Laudza - cán bộ truyền thông đội tuyển Indonesia cho biết, mặc dù có chút mệt mỏi do vừa trải qua thi đấu và di chuyển từ Jakarta sang Hà Nội, nhưng toàn đội rất vui vì được đón tiếp chu đáo và đảm bảo an ninh, an toàn.

Về thông tin CĐV Việt Nam đốt pháo hoa cạnh khách sạn đội tuyển Indonesia lưu trú nhằm quấy rối đội khách, ông Naufal Laudza khẳng định: “Mọi việc đang rất tốt. Chúng tôi cảm thấy rất ổn khi ở khách sạn. Tôi cũng không nghe thấy tiếng ồn nào cả”.

Trong khi đó, VFF khẳng định ban tổ chức trận đấu đã sớm triển khai các phương án phối hợp để đảm bảo an ninh, an toàn trước, trong và sau trận đấu như: bảo vệ sân bay khi các đoàn đến, nơi ở, nơi tập luyện, nơi thi đấu; bố trí các phương án giao thông theo quy định cho các đoàn.