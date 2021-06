Không chết vì COVID…

TP - “Từ làng Sen đến bến Nhà Rồng” là tên một cuốn sách của tác giả Trình Quang Phú và cũng là nội dung buổi sinh hoạt chuyên đề do Hội Nhà văn TPHCM tổ chức sáng 2/6, nhân kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2021).

TPO - Chiều 2/6, ông Ngô Mỹ, ngụ quận Tân Phú, TPHCM đã gửi đơn đến Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an và Công an TPHCM yêu cầu điều tra tội vu khống, bôi nhọ ông sau khi trên mạng xã hội tung hình ảnh giấy vay nợ 5 tỷ đồng được cho là của ông cho nghệ sĩ Hoài Linh vay.