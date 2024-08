Không cần trả trước, nhận ngay điện thoại smartphone 4G mới tại TGDĐ

Chuẩn bị cho việc sóng 2G sẽ dừng hẳn vào tháng 9 này, Thế Giới Di Động sẵn sàng hỗ trợ người dùng chuyển đổi lên smartphone 4G với chương trình khuyến mãi hấp dẫn “Đổi phone 4G, rẻ không ngờ”. Đây là cơ hội vàng để người dùng nâng cấp từ các dòng điện thoại cũ 2G lên smartphone 4G hiện đại với nhiều tính năng tuyệt vời hơn.

Thế Giới Di Động dẫn đầu làn sóng đổi phone 4G

Với chương trình này, khách hàng mang điện thoại cũ 2G đến Thế Giới Di Động, điện thoại sẽ được thu lại và bạn sẽ nhận ngay một phiếu mua SIM 4G trị giá 480.000 đồng. Phiếu này có thể sử dụng để mua sim data 3MXH100, cho phép người dùng truy cập không giới hạn các mạng xã hội phổ biến như Facebook, YouTube, TikTok, đồng thời nhận được 1GB dữ liệu mỗi ngày trong suốt 3 tháng đầu tiên. SIM 3MXH100 cung cấp ba tùy chọn mạng từ các nhà cung cấp Viettel, Mobifone và Vinaphone, cho phép người dùng linh hoạt lựa chọn theo nhu cầu cá nhân.

Chưa dừng lại ở đó, với mỗi chiếc điện thoại mới mua, khách hàng còn có cơ hội trúng một trong 10 xe máy Yamaha Sirius mỗi tháng. Chương trình trả góp linh hoạt, không cần trả trước, chỉ cần trả từ 500.000 đồng/tháng, giúp người mua dễ dàng sở hữu ngay chiếc điện thoại mới mà không cần lo lắng về chi phí ban đầu.

Ngoài ra, khách hàng còn được hưởng chương trình trả góp 0% lãi suất khi mua điện thoại mới (tùy theo sản phẩm). Đây là ưu đãi rất đáng giá, đặc biệt dành cho những ai đang tìm kiếm một chiếc smartphone 4G với chi phí hợp lý.

Vì sao cần phải đổi lên smartphone 4G ngay hôm nay?

Việc chuyển đổi từ điện thoại 2G lên 4G không chỉ là một xu hướng, mà còn tuân theo chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông. Các nhà mạng sẽ ngừng cung cấp dịch vụ 2G kể từ ngày 15/9/2024. Thực tế, hiện nay các điện thoại 2G tại Việt Nam đã bị chặn chiều gọi đi, nghĩa là người dùng không thể thực hiện cuộc gọi trên các thiết bị này. Đây là lý do quan trọng nhất khiến bạn cần phải chuyển sang sử dụng điện thoại 4G.

Ngoài việc tuân thủ quy định, việc nâng cấp lên smartphone 4G còn mang lại nhiều lợi ích khác. Tốc độ truy cập internet trên smartphone 4G nhanh vượt bậc so với 2G, giúp bạn lướt web, xem video và truy cập mạng xã hội một cách mượt mà, không gián đoạn. Đặc biệt, với SIM 3MXH100 đi kèm trong chương trình, bạn có thể sử dụng các mạng xã hội phổ biến như Facebook, YouTube, TikTok không giới hạn, cùng 1GB dữ liệu mỗi ngày trong suốt 3 tháng đầu tiên.

Đồng thời, tương lai toàn bộ các giấy tờ như căn cước công dân, sổ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, giấy tờ nhà, giấy tờ xe, đăng ký thường trú, tạm trú, thanh toán hóa đơn điện, nước, khai báo y tế....đều phải tiến hành định danh điện tử và tích hợp vào chung 1 đầu mối thông qua ứng dụng VNeID của Bộ Công An. Để định danh điện tử, mỗi công dân đều phải sử dụng smartphone mới cài được phần mềm này từ Bộ Công An để đăng ký và đối chiếu thông tin. Do đó, khách hàng muốn định danh điện tử buộc phải sử dụng smartphone.

Mặc dù có nhiều lợi ích như vậy, nhưng nhiều người dùng, nhất là là học sinh, sinh viên, người lớn tuổi có thể cảm thấy băn khoăn chưa biết lựa chọn sản phẩm nào phù hợp. Và quan trọng hơn là lo lắng giá smartphone quá đắt đỏ. Hiểu rõ điều đó, hiện Thế Giới Di Động sẵn sàng hỗ trợ bạn với hàng loạt smartphone HONOR có giá chỉ từ 2 triệu trở lên kèm những ưu đãi hấp dẫn, như không cần trả trước, chỉ cần trả từ 500.000 đồng/tháng…

Top 3 mẫu điện thoại HONOR giá mềm phù hợp để chuyển đổi lên mạng 4G

HONOR X5 Plus: Với giá bán chỉ 2.090.000 đồng, HONOR X5 Plus là lựa chọn hoàn hảo cho người dùng đang tìm kiếm một chiếc smartphone giá rẻ nhưng vẫn đảm bảo các tính năng cơ bản. Máy có thiết kế hiện đại, trẻ trung với màn hình 6.56 inch cùng tần số quét 90 Hz, mang lại trải nghiệm mượt mà khi lướt web hay xem video. Viên pin 5.200 mAh giúp máy hoạt động bền bỉ cả ngày dài, và camera chính 50MP cho phép chụp những bức ảnh rõ nét, sinh động.

HONOR X6b 6GB/128GB: Đây là mẫu điện thoại mới ra mắt gần đây của HONOR có mức giá dưới 4 triệu đồng. Sản phẩm sở hữu màn hình TFT LCD 6,56 inch, với độ sáng cao giúp hiển thị rõ ràng ngay cả dưới ánh nắng mặt trời. Máy được trang bị bộ vi xử lý Helio G85 mạnh mẽ, hỗ trợ RAM 6 GB có thể mở rộng lên đến 12GB, giúp máy hoạt động mượt mà ngay cả khi mở nhiều ứng dụng cùng lúc. Điểm nhấn của X6b là camera AI 50MP, mang đến những bức ảnh chất lượng cao, phù hợp cho nhu cầu chụp ảnh và chia sẻ trên mạng xã hội.

HONOR X7b: Với giá bán 4.790.000 đồng, HONOR X7b là lựa chọn hoàn hảo cho những ai mong muốn một chiếc điện thoại hiệu năng cao với giá phải chăng. Điện thoại này sở hữu màn hình lớn 6,8 inch, độ phân giải Full HD+ và độ sáng cao, đảm bảo hình ảnh luôn rõ nét và sống động. Camera chính 108 MP của X7b sẽ khiến bạn phải trầm trồ với khả năng chụp ảnh sắc nét, chi tiết ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Máy còn được trang bị viên pin dung lượng 6.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 35W, đảm bảo bạn có thể sử dụng cả ngày dài mà không lo hết pin.

Đặc biệt, cả hai dòng X6b và X7b đều đang được nhận đặc quyền 100 ngày 1 đổi 1, ưu đãi trả góp 0%, trả trước 0đ khi mua tại hệ thống Thế Giới Di Động. Hãy nhanh chân đến Thế Giới Di Động để tham gia chương trình và trải nghiệm sự khác biệt vượt trội của smartphone 4G. Đây không chỉ là cơ hội để nâng cấp thiết bị của bạn, mà còn là dịp để tận hưởng những ưu đãi tuyệt vời từ Thế Giới Di Động.