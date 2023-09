Khởi tố vụ án liên quan sai phạm trong cổ phần hóa Tổng Công ty Tín Nghĩa

TPO - Kết quả điều tra các dấu hiệu sai phạm xảy ra trong quá trình cổ phần hóa tại Tổng công ty Tín Nghĩa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai quyết định khởi tố vụ án.

Ngày 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí để tiếp tục điều tra, làm rõ các sai phạm trong quá trình thực hiện cổ phần hóa của Tổng công ty Tín Nghĩa.

Đây là vụ việc được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Trước đó, liên quan đến vụ án này, ngày 6/4 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch (là Công ty con có 51,52% vốn điều lệ của Tổng công ty Tín Nghĩa) để điều tra sai phạm tại Dự án Khu dân cư Long Tân - Phú Thạnh.

Ngày 2/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã Kết luận điều tra vụ án, chuyển toàn bộ hồ sơ cùng vật chứng đến VKSND tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố đối với 4 bị can là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch gồm: ông Quách Văn Đức (64 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch); ông Phan Thanh Vĩnh Toàn (40 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch); ông Đỗ Tấn Điềm (61 tuổi) và ông Nguyễn Văn Hồng (59 tuổi), nguyên thành viên HĐQT Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo luật định. Các bị can này bị cáo buộc gây thiệt hại cho nhà nước gần 279 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi sai phạm của các tổ chức, cá nhân trong vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.