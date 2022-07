Khởi tố Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu

TPO - Ông Nguyễn Văn Thăm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu bị khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 15/7, lãnh đạo Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với ông Nguyễn Văn Thăm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu.

Ông Thăm bị khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng ngày, cơ quan chức năng tiến hành khám xét nơi làm việc và nơi ở của ông này.

Trước đó, khi đương chức Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh, ông Thăm được cho là thiếu trách nhiệm để cấp dưới là Bạch Thu Loan, nguyên thủ quỹ, nguyên Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Tài vụ có điều kiện chiếm đoạt số tiền lớn.

Tại phiên sơ thẩm ngày 16/11/2021, TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt Bạch Thu Loan mức án tù chung thân về tội “Tham ô tài sản”.

Được biết, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và ra quyết định tách vụ án hình sự để điều tra xử lý sau.