Khởi tố ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai

TPO - TIN NÓNG ngày 21/10: Giết bạn vì món nợ 300 ngàn đồng; Công an truy tìm tài xế ô tô bỏ trốn sau khi gây tai nạn chết người; Chém 3 người trọng thương sau lời thách thức trên mạng; Bất ngờ bị chồng cũ của bạn đâm tử vong;...

TPO - Tối 20/10, Công an quận Đồ Sơn thông tin, đơn vị này đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP Hải Phòng điều tra, làm rõ vụ hai nhóm người dùng hung khí lao vào hỗn chiến trước Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng. Sự việc khiến 1 người tử vong, 3 người khác thương nặng.

TPO - Phát hiện bị cảnh sát bao vây, các con bạc đã lên xe ô tô 16 chỗ để bỏ trốn. Tuy nhiên, lực lượng Công an nhanh chóng khống chế, bắt giữ 19 đối tượng (6 phụ nữ).

TPO - Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) và Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đang truy tìm 2 tài xế ô tô gây tai nạn, khiến 3 người tử vong rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.