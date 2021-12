Khởi tố nhóm 'đại lý cấp 2' liên quan đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam

TPO - Mở rộng điều tra đường dây đánh bạc nghìn tỷ do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố, bắt tạm giam một nhóm đối tượng là "đại lý" cấp 2 của đường dây này.

Ngày 28/12, đại diện Công an tỉnh Bắc Giang xác nhận với phóng viên Tiền Phong, CQĐT Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Tú (SN 1991), Hoàng Minh Hiếu (SN 1986), Bùi Công Chức (SN 1998), Vũ Xuân Đăng (SN 1972), cùng trú tại huyện Lục Nam.

Theo cơ quan công an, nhóm này là đại lý cấp 2 hoặc thành viên trong hệ thống game bài đổi thưởng Rikvip/Tip.club thuộc đường dây “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu đã bị Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá từ năm 2018.

Cơ quan công an xác định, từ tháng 12/2016 đến tháng 8/2017, qua hệ thống game bài đổi thưởng Rikvip/Tip.club, Tú và Hiếu là đại lý cấp 2 đã tổ chức đánh bạc, giao dịch, mua bán Rik cho nhiều đối tượng đánh bạc trên địa bàn huyện Lục Nam và tỉnh Bắc Giang, tổng số tiền khoảng 65 tỷ đồng.

Rikvip/Tip.club là trò chơi đánh bạc trực tuyến hoạt động trái phép trên hệ điều hành Android, IOS, Window Phone sử dụng cho các thiết bị điện thoại di động, thông minh, máy vi tính, máy tính bảng.