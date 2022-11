Khởi tố kẻ đâm liên tiếp bà chủ tiệm tạp hóa để cướp tài sản

TPO - Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố bị can Trịnh Quốc Oai (SN 2000), kẻ đã dùng dao đâm liên tiếp bà chủ tiệm tạp hóa tại thị xã Mỹ Hào rồi cướp tài sản.

Sáng 11/11, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trịnh Quốc Oai (SN 2000, trú huyện Văn Lâm) về tội "Cướp tài sản", xảy ra một tuần trước.

Trước đó, chiều 4/11, bà Nguyễn Thị Liên (SN 1973, trú thôn Vũ Xá, xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào) ngồi bán hàng tạp hóa tại nhà như thường lệ, thì một nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 89L1-399.99 đến mua hàng.

Kẻ này vào mua đồ và được trả lại tiền thừa nhưng không đi ngay. Bất ngờ, đối tượng tiến lại gần, rút dao trong túi ra đâm nữ chủ quán 5 nhát, rồi cướp đi túi xách bên trong chứa tiền, thẻ cào điện thoại.

Bà Liên sau khi bị 5 vết thương vùng ngực, sườn, vai, bụng chảy nhiều máu đã cố gắng di chuyển ra cửa hô hoán ứng cứu. Nạn nhân sau đó được người thân đưa lên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an tỉnh Hưng Yên đã huy động Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Văn Lâm, Công an thị xã Mỹ Hào cùng đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy bắt nghi phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt được đối tượng gây án là Trịnh Quốc Oai (SN 2000, trú thôn Trịnh Xá, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm) khi đang lẩn trốn tại địa phương.

Cảnh sát đã thu giữ trên người đối tượng 4,6 triệu đồng, 33 thẻ cào điện thoại trị giá 1,4 triệu đồng, 1 con dao bấm dài 24cm, 1 chiếc Honda Wave xanh, không gắn biển kiểm soát.

Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.