Khởi tố cựu Hiệu trưởng trường Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk

TPO - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk cùng kế toán đã lập khống 20 bộ hồ sơ, chứng từ để lấy tiền ngân sách nhà nước. Sau đó, vụ việc bị phát hiện, công an vào cuộc khởi tố vụ án, bị can.

Chiều 24/5, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Hòa (SN 1960, trú phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột, nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk) và Trần Văn Khương (SN 1986, trú tại phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột, Kế toán trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk) để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trước đó, tháng 6/2021, qua công tác thanh, kiểm tra, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk đã có kết luận về nhiều sai phạm liên quan đến công tác tài chính, hồ sơ chứng từ chi ngân sách nhà nước, chi dịch vụ, liên kết đào tạo… xảy ra tại Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk.

Kết luận nêu rõ, ngày 28/10/2020 ông Trần Văn Khương (phụ trách Kế toán) đã lập, hoàn thành thanh toán 20 bộ hồ sơ, chứng từ khống. Trong đó, 10 bộ hồ sơ, chứng từ chi tiền mặt tại đơn vị; 10 bộ hồ sơ, chứng từ ủy nhiệm chi để thanh toán các nội dung: chi công tác phí, chi tiếp khách, chi hợp đồng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, chi mua sắm, sửa chữa với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

Cả 20 chứng từ khống này đều được lập cùng ngày 28/10/2020, khi ông Hòa sắp nghỉ hưu vào 1/1/2021. Trong 20 chứng từ khống này có nội dung chi thanh toán cho cán bộ đi công tác tại Trường Đại học Huế, Đà Nẵng; chi thanh toán tiền tiếp Đại học Phú Yên, thanh toán hợp đồng cắt tỉa cây, dọn vệ sinh khuôn viên, thanh toán hợp đồng mua giống cỏ lạc trồng tại khuôn viên trường… Sau khi sự việc bị phát hiện, cuối năm 2020 ông Khương và ông Nguyễn Trọng Hòa đã nộp lại số tiền trên.

Ngoài ra, theo kết luận thanh tra, trong quá trình thực hiện thu, chi, quản lý tài chính, tài sản Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk thực hiện chưa tốt theo các quy định. Cụ thể, một số chứng từ, hồ sơ liên quan đến việc thực hiện mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học, cơ sở vật chất, sửa chữa của đơn vị còn thiếu hoặc chưa hoàn thiện theo quy định. Quy trình thực hiện mua sắm chưa đảm bảo theo các quy định (không có đề xuất của các bộ phận chuyên môn, hợp đồng ký kết và các thủ tục liên quan không thống nhất)…

UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Sở GD&ĐT chuyển toàn bộ hồ sơ, chứng từ vi phạm của Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk sang cơ quan điều tra công an tỉnh để xem xét và xử lý theo quy định. Tiếp nhận vụ việc, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.