Khởi tố chủ tịch xã gây thiệt hại trên 700 triệu đồng khi giao đất

TPO - Ngày 4/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố ba bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Ba bị can lợi dụng trong việc giao đất cho 35 hộ dân gây thiệt hại trên 700 triệu đồng.

Các bị can gồm: Bùi Văn Hảo (SN 1961), nguyên Chủ tịch HĐND xã Xuất Hóa (Lạc Sơn); Quách Công Vinh (SN 1970) nguyên Chủ tịch UBND xã Xuất Hóa, hiện là Chủ tịch HĐND xã Yên Phú (huyện Lạc Sơn); Nguyễn Duy Hiền (SN 1975), nguyên cán bộ địa chính xã Xuất Hóa, hiện là cán bộ địa chính thị trấn Vụ Bản (huyện Lạc Sơn). Quá trình điều tra mở rộng vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra năm 2021 tại xã Xuất Hóa, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình phát hiện một số lãnh đạo xã Xuất Hóa, nhiệm kỳ 2015 - 2020; lãnh đạo HĐND, UBND xã Xuất Hóa, nhiệm kỳ 2016 - 2021 có hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để làm trái quy định của pháp luật trong quá trình đề nghị UBND huyện Lạc Sơn thu hồi đất, giao đất tại khu vực Đầm Bách, Thi Bươu, Khuông Trâu thuộc xóm Bắp 2, xã Xuất Hóa, gây thiệt hại tài sản của các hộ dân được giao đất. Nhận thấy bị bại lộ nên Bùi Văn Hảo, Chủ tịch HĐND xã và Quách Công Vinh, Chủ tịch UBND xã Xuất Hoá vận động để người dân tự nguyện trả lại đất; số tiền bồi thường thu hồi đất; số tiền thu tăng thêm của các hộ dân được giao đất. Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định số tiền của 35 hộ dân được giao đất theo quyết định của Chủ tịch UBND huyện Lạc Sơn bị thiệt hại là hơn 710 triệu đồng. Đức Hoàng