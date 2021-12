Khởi tố bị can vụ án giết người rồi đốt xác ở Bà Rịa-Vũng Tàu

TPO - Ngày 11/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Thanh Hải (SN 1989, trú thôn Quảng Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức) về tội giết người, quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự. Các quyết định trên đã được VKSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê chuẩn.

Bị can Hải bị cáo buộc dùng dao đâm, chém gây thương tích cho chị Danh Thị Hạnh M., đốt xe của chị O. và chiếm đoạt chiếc xe máy BKS 72X2-3001 của bà Lợi để chở xác chị O. đi cất giấu. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra, định giá tài sản, giám định thương tích để làm căn cứ xử lý tiếp theo.

Theo điều tra ban đầu của Công an huyện Châu Đức, lúc 23h ngày 7/12/2021, Công an xã Kim Long nhận được tin báo của người dân thôn Quảng Long về việc xảy ra xô xát. Tại hiện trường, có một xe máy bị cháy rụi và nhiều vết máu xung quanh. Lực lượng công an đã thu giữ tại hiện trường một điện thoại di động Iphone 11 màu xanh ngọc, biển số xe máy 72F-839.54 và tóc bị cháy sém.

Sau đó, công an đã mời bà Nguyễn Thị Ngọc Thi về công an xã làm việc. Lời khai ban đầu của Thi cho biết, vào ngày 6/12, ông Đặng Văn Điền (là bố của Đặng Thị Kim O., sinh năm 2004, O. là em họ của Nguyễn Thị Ngọc Thi) có đến nhà cũ tại thôn Quảng Long, xã Kim Long để hái trái cây thì bị bà Nguyễn Thị Vân đuổi đánh.

Một ngày sau, nhà ông Điền có tổ chức đám giỗ và ông Điền có kể cho mọi người nghe việc mình bị bà Vân đuổi đánh. Đến khoảng 22h ngày 7/12, nhóm 4 người gồm Trần Trọng B. là bạn trai của Danh Thị Hạnh M. (trú tại thôn Quảng Long, xã Kim Long) cùng với Đặng Thị Kim O. và Nguyễn Thị Ngọc Thi kéo đến nhà Trần Thanh Hải (là con của bà Nguyễn Thị Vân).

Khi đến nơi, B. vào nhà Hải đòi lại cái áo khoác của ông Điền đã bỏ lại khi bị bà Vân đuổi đánh. Tuy nhiên, Hải nói không biết có chiếc áo nào liền bị B. chửi bới và thách thức Hải. Lúc này, bà Nguyễn Thị Vân (mẹ của Hải) ra đóng cửa nhà và cả nhóm đã dùng gạch, đá ném vào nhà Hải. Khi đó, Hải cầm dao chạy ra đâm trúng B. và M., còn Thi chạy thoát được. Sau đó, Hải tiếp tục đuổi đánh O. bị thương.

Sau khi vụ việc xảy ra, B. và M. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, còn Thi không bị thương tích gì nên về nhà. Tuy nhiên, mọi người không tìm thấy Đặng Thị Kim O., còn đối tượng Hải sau khi gây án đã bỏ đi.

Đến ngày 9/12, Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã bắt được nghi phạm Trần Thanh Hải và tìm thấy thi thể nạn nhân Đặng Thị Kim O. trong tình trạng bị cháy đen.

Bước đầu Hải khai nhận đã ở cùng thi thể nạn nhân từ tối 7/12 đến tối 8/12 trong một chiếc giếng khô bên cạnh ngôi nhà hoang thuộc thôn Quảng Long (xã Kim Long, huyện Châu Đức), nơi cách hiện trường nơi xảy ra vụ việc khoảng 200m.

Trước đó, ngày 9/12/2020, do mâu thuẫn vì tranh chấp đất đai và bị Danh Thị Hạnh M. ném đá, Trần Thanh Hải đã dùng dao gây thương tích cho Danh Thị Hạnh M. với tỉ lệ thương tích 7%. Sau phiên tòa sơ thẩm diễn ra ngày 22/6, đến ngày 19/10, tòa phúc thẩm tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tuyên phạt Trần Thanh Hải 9 tháng tù. Trong khi đang chờ quyết định chấp hành án thì xảy ra vụ việc trên.

Con rể chém cha vợ tử vong ở Bà Rịa-Vũng Tàu Ngày 11/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục tiến hành điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc khiến 1 người tử vong. Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Tĩnh (SN 1991, trú xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc) và chị Tr.T.T. (SN 1995) là vợ chồng và có 2 con chung. Do Tĩnh và chị T. đang sống ly thân để chờ ly hôn nên chị T. đưa 2 người con về ở tại nhà cha đẻ là ông Tr.Đ.Th. (SN 1950) tại xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc từ nhiều tháng nay. Chiều ngày 9/12, Tĩnh đến nhà cha vợ để thăm 2 con nhưng không gặp được nên Tĩnh cho rằng gia đình cha vợ cố tình không cho gặp con và Tĩnh chửi mắng rồi bỏ đi. Sau đó, Tĩnh rủ 6 thanh niên khác mang theo dao rựa, bình xịt hơi cay và súng hơi đến đánh ông Th. Khi đến nơi, Tĩnh đã cầm dao xông vào nhà và chém ông Th. một nhát trúng vào vùng cổ bên trái khiến ông này tử vong tại chỗ. Sau khi chém ông Th., Tĩnh và 6 nam thanh niên đi cùng bỏ chạy thì bị anh vợ là Trần Đình Thái (SN 2001) đuổi theo và cầm cục đá đánh Tĩnh, rồi giật được con dao chém nhiều nhát khiến Tĩnh bị thương và được đưa đi cấp cứu. Hiện lực lượng công an đang truy tìm một số đối tượng đi cùng Tĩnh để điều tra, làm rõ vụ việc.