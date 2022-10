Khởi tố 4 đối tượng chiếm đoạt nửa tỷ đồng chuyển nhầm vào tài khoản

TPO - Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố Phạm Văn Mạnh (SN 1991) và 3 đồng phạm để điều tra về hành vi chiếm giữ 500 triệu đồng của một người phụ nữ chuyển nhầm qua tài khoản ngân hàng.

Ngày 22/10, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hải Phòng cho biết, vừa khởi tố 4 bị can để điều tra về tội “Chiếm giữ trái phép tài sản”.

Bốn bị can này gồm: Phạm Văn Mạnh (SN 1991), Nguyễn Hồng Phong (SN 1979, cùng trú quận Kiến An) và Vương Hoàng Trung (SN 1994), Nguyễn Thị Hương (SN 2001, cùng trú huyện An Lão).

Theo kết quả điều tra bước đầu, cuối tháng 9, chị Đào Thị Hồng (SN 1976, trú huyện An Lão) chuyển nhầm 500 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của Mạnh. Chị Hồng sau đó chuyển tiếp 10.000 đồng đến tài khoản Mạnh ghi kèm nội dung thông báo về việc chuyển nhầm 500 triệu đồng.

Bất ngờ nhận được số tiền lớn nhưng Mạnh không có ý định trả người chuyển nhầm mà bàn với bạn là Phong và Trung về việc chuyển hết số tiền trên đi các tài khoản khác nhằm tránh bị ngân hàng thu hồi.

Sau khi bàn bạc, Mạnh nói với bạn gái là Hương về việc có người chuyển nhầm tiền nên chuyển nhờ bạn gái quản lý giúp 180 triệu đồng. Số tiền còn lại Mạnh chuyển cho Phong và vợ Trung.

Mạnh đề nghị Phong và Trung giữ hộ tổng số 320 triệu đồng, nếu cần chi tiêu gì phải nói lại cho Mạnh biết. Nếu có người hỏi về số tiền trên thì thống nhất trả lời Mạnh trả nợ.

Có tiền, các đối tượng mua sắm đồ dùng cá nhân, trả nợ, nạp tiền vào ứng dụng đánh bạc online.

Còn chị Hồng sau khi chuyển nhầm tiền đã nhiều lần liên lạc với Mạnh với mong muốn được hoàn trả tiền nhưng bất thành nên trình báo với cơ quan công an. Nhận được trình báo, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hải Phòng vào cuộc điều tra.

Sau nhiều ngày rà soát, cảnh sát đã bắt được Mạnh khi đang lẩn trốn tại nhà người quen. Mở rộng điều tra, cảnh sát làm rõ các đối tượng Phong, Trung và Hương là đồng phạm, giúp sức cho Mạnh chiếm giữ trái phép tài sản.

Tại cơ quan công an, cả 4 đối tượng đều thừa nhận hành vi phạm tội. Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hải Phòng đang hoàn tất hồ sơ vụ án.