Khởi tố 24 đối tượng cho vay nặng lãi

TPO - Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá 6 ổ nhóm chuyên cho vay nặng lãi với lãi suất từ 20-60%/tháng; đồng thời bắt tạm giam 24 đối tượng liên quan.

Ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 24 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo thông tin ban đầu, tối 28/10, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP. Biên Hòa tuần tra ở khu vực KP4, phường Tân Biên, TP.Biên Hòa thì phát hiện Bùi Văn Trọng (23 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình) điểu khiển xe máy chở Bùi Văn Công (25 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình) đi thu tiền góp của một người dân tại KP1, phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa.

Xác định đây là những đối tượng chuyên hoạt động cho vay nặng lãi nên lực lượng công an đã đưa 2 đối tượng trên về trụ sở công an để tiếp tục xác minh làm việc. Từ lời khai của 2 đối tượng, lực lượng công an tiến hành khám xét phòng trọ của Trọng và Công ở KP3, phường Tam Hiệp, TP.Biên Hoà, phát hiện 6 đối tượng đang tá túc tại đây nhưng đều không khai báo tạm trú.

Tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP. Biên Hòa khám xét, bắt giữ thêm nhiều đối tượng tham gia hoạt động cho vay nặng lãi. Tổng cộng đã có 24 đối tượng thuộc 6 nhóm chuyên cho vay nặng lãi đã bị bắt giữ.

Theo cơ quan điều tra, phần lớn các đối tượng trên từ các tỉnh, thành khu vực phía Bắc vào địa bàn TP.Biên Hòa thuê nhà trọ để hoạt động “tín dụng đen”. Các đối tượng đã phân chia địa bàn và bố trí khu vực để tìm kiếm người có nhu cầu vay tiền. Mức lãi suất mà các đối tượng này cho vay dao động từ khoảng 20 đến 60%/tháng. Tổng số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ cho vay nặng lãi là hàng trăm triệu đồng.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.