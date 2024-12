Khởi nghiệp từ lĩnh vực nhà thông minh cho người Việt

AnHome là một công ty chuyên nghiên cứu và phát triển các thiết bị điện thông minh, tiên phong đem đến các sản phẩm nhà ở mang thương hiệu Việt.

Dẫn đầu trong các giải pháp thiết bị thông minh, AnHome là giải pháp toàn diện đi đầu tại Việt Nam khi tất cả các thiết bị trong hệ thống sẽ được giao tiếp hai chiều với chủ nhân qua mạng Internet.

Chia sẻ về ý tưởng khởi nghiệp, anh Bùi Thành Ninh - Founder Nhà thông minh AnHome cho biết, khi bắt đầu khởi nghiệp sẽ cần rất nhiều kiến thức và kỹ năng để có thể quản trị và vận hành doanh nghiệp. Với AnHome, giai đoạn đầu khi bắt đầu vào làm, chúng tôi đều là những kỹ sư nên chủ yếu tập trung vào việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

"Nhưng thực tế, cho đến giai đoạn thương mại hoá, chúng tôi đã gặp rất nhiều vấn đề về tài chính, maketing, sales,… Khi đó, để có đủ năng lực giải quyết vấn đề, chúng tôi đã tìm tham gia các khoá học, đào tạo về tài chính, khởi nghiệp tại các khu vườm ươm khởi nghiệp. Tại đây, tôi đã được gặp các thầy cô, mentor và các bạn startup và học được nhiều bài học về cách nhận diện khách hàng, xây dựng mô hình kinh doanh ra sao, xây dựng kế hoạch tài chính dòng tiền như thế nào" anh Ninh bộc bạch.

Vượt qua được những khó khăn ban đầu nào mà dự án khởi nghiệp nào cũng phải trải qua, AnHome đã từng bước vươn lên khẳng định vị trí đi đầu trong hoạt động cung cấp các thiết bị công tắc thông minh, ổ cắm thông minh, các loại cảm biến, camera, khóa cửa vân tay, robot hút bụi,... giúp khách hàng có thể kiểm soát toàn bộ ngôi nhà chỉ bằng một phần mềm.

Với khả năng cung cấp và tích hợp với hầu hết các cảm biến an toàn như: phát hiện cháy, khói, rò rỉ khí gas, cảnh báo đột nhập, đập kính, cảm biến chất lượng không khí, hàng rào hồng ngoại,….. Hệ thống Nhà thông minh AnHome đảm bảo an toàn cho gia chủ tránh khỏi các hiểm họa vô hình và không lường tới. Giúp gia chủ luôn có được cảm giác an tâm khi ở trong ngôi nhà của mình.

Tâm sự về những trăn trở trong quá trình xây dựng An, anh Bình Thành Ninh cho rằng: "Hành trình khởi nghiệp là một hành trình gian nan, nhiều đau thương và mất mát. Có thể, để thành công các bạn sẽ phải đánh đổi nhiều thứ như: thời gian nghỉ ngơi, cuộc sống riêng tư hay thậm chí là sức khoẻ cũng như gia đình của chính mình. Các bạn đừng nhìn những người thành công họ chia sẻ và nghĩ là mọi thứ cứ bắt đầu là sẽ được như thế. Trên 90% startup thất bại, chỉ một vài phần trăm nhỏ là thành công, những người thất bại thì không được mời lên chia sẻ, nên đa phần các bạn chỉ nghe, chỉ thấy những người thành công".

"Thị trường nhà thông minh (smart home) ở Việt Nam hiện tại đang tăng trưởng nhanh chóng với tỷ lệ tăng trưởng lên đến 63%/năm. Tuy nhiên chỉ mới 2,8% căn hộ sử dụng smart home. Đấy là lý do mà chúng tôi tin tưởng đây là một thị trường rất tiềm năng", ông Bùi Thành Ninh nói. Anh cũng tiết lộ, từ đầu năm 2020, AnHome có doanh thu 1,5 tỷ đồng. Tổng đầu tư là 3,4 tỷ đồng trong đó hơn 2 tỷ đồng là đầu tư nghiên cứu và sản xuất sản phẩm mẫu.

Để trải qua hành trình này, anh Ninh cho rằng các bạn trẻ phải có sự suy nghĩ kỹ càng trước khi bắt đầu, không cần vội vàng bắt đầu ngay. Cứ suy nghĩ thật kỹ, tham khảo thêm các ý kiến từ những người đi trước, khảo sát thị trường và tranh thủ đi học thêm để bổ sung các kiến thức về tài chính, marketing, quản trị,…

Với những nỗ lực của mình, AnHome đã từng bước đặt nền móng trở thành giải pháp thiết bị điện thông minh toàn diện hàng đầu tại Việt Nam. Đặt mục tiêu sẽ trở thành nhà nghiên cứu, sản xuất công nghệ Smarthome hàng đầu tại Việt Nam sẽ luôn đón đầu xu hướng công nghệ AI + IoT trên thế giới cùng với đội ngũ nhân sự chất lượng cao trong lĩnh vực kiến trúc, mỹ thuật công nghiệp, thiết kế mẫu mã kiểu dáng công nghiệp, AnHome sẽ không chỉ đi đầu về mặt công nghệ mà sẽ là đơn vị tiên phong tạo ra những sản phẩm có tính thẩm mỹ cao nhất.