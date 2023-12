Khởi nghiệp từ bã cà phê

TP - Nhóm 4 sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội và Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội đã chế tạo thành công viên nén sinh khối từ bã cà phê làm nhiên liệu đốt thân thiện với môi trường, với nhiều ưu điểm vượt trội so với khí đốt, củi gỗ, than đá.

Ưu điểm vượt trội

Mới đây, dự án Coffuel- viên nén sinh khối từ bã cà phê của nhóm sinh viên Phạm Minh Long Hải, Nguyễn Xuân Bảo (ĐH Bách khoa Hà Nội) cùng Bùi Nguyễn Khánh Linh, Nguyễn Minh Anh (Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội) xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Bệ phóng khởi nghiệp lần thứ I, năm 2023 do Thành Đoàn Hà Nội tổ chức.

Dự án thuyết phục ban giám khảo bởi những viên nén làm từ bã cà phê bỏ đi thành nhiên liệu đốt có thể dùng cho đốt lò hơi công nghiệp, sưởi ấm, đun nấu thức ăn, các hoạt động ngoài trời như picnic, cắm trại.

Giới thiệu về sản phẩm, bạn Phạm Minh Long Hải - Founder & CEO của dự án (hiện là sinh viên năm 3 chuyên ngành Kỹ thuật thực phẩm, ĐH Bách khoa Hà Nội) cho biết, viên nén có khả năng cháy lâu và hiệu suất vượt trội. Nhiệt lượng được sinh ra từ quá trình đốt viên nén sinh khối bã cà phê bằng 120% so với viên nén gỗ truyền thống; giảm lượng khí thải CO2 ra môi trường đến 90% so với than đá và giảm 85% lượng tro còn lại sau khi đốt so với các nhiên liệu truyền thống khác. Đặc biệt, những viên nén sinh khối từ bã cà phê có thể thiết kế tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng, tăng thêm trải nghiệm thú vị cho người dùng.

Dự án Coffuel- viên nén sinh khối từ bã cà phê đã xuất sắc giành các giải thưởng: Giải Nhất cuộc thi Khởi nghiệp cùng Kawai; giải Nhất cuộc thi Khởi nghiệp công nghệ Hust – Techstart; giải Nhất cuộc thi Bệ phóng khởi nghiệp lần thứ I, năm 2023; giải Nhì cuộc thi “Khởi nghiệp trẻ”.

Nói về ý tưởng ra đời dự án, Long Hải chia sẻ, trong những lần đi uống cà phê, chứng kiến bã cà phê phin sau khi pha bị đổ đi thành rác rất phí. Trong khi đó, Việt Nam là một trong những quốc gia có sản lượng cà phê lớn nhất thế giới. Vận dụng kiến thức chuyên ngành học của mình, Long Hải cùng bạn Nguyễn Xuân Bảo (sinh viên Trường Hóa và Khoa học Sự sống, ĐH Bách khoa Hà Nội) lên kế hoạch tận dụng bã cà phê chế tạo thành sản phẩm hữu ích cho cuộc sống.

“Bọn mình mày mò nghiên cứu chế tạo ra áo, cốc uống nước từ bã cà phê. Tuy nhiên, sau rất nhiều lần thử nghiệm, nhận thấy công sức và chi phí quá cao, nhóm quyết định chuyển hướng sang chế tạo viên nén đốt thay thế than đá, gỗ củi, khí gas”, Hải chia sẻ.

Đưa sản phẩm ra thị trường nước ngoài

Năm 2022, Hải cùng 3 bạn sinh viên bắt tay vào nghiên cứu, quyết tâm biến ý tưởng thành hiện thực. “Nhóm tham khảo tài liệu từ các giáo sư, chuyên gia ở ĐH Tokyo, Nhật Bản. Tuy nhiên, khi bắt tay vào thực hiện thì gặp rất nhiều vấn đề, từ kỹ thuật sản xuất đến thiếu kinh phí, thiếu xưởng sản xuất”, Hải chia sẻ.

Để giải quyết các vấn đề trên, các thành viên bỏ tiền túi làm kinh phí, mượn phòng thí nghiệm nhà trường để nghiên cứu, mượn xưởng sản xuất viên nén từ gỗ của người quen để sản xuất viên nén cà phê.

“Trong quá trình xây dựng dự án, nhóm xảy ra không ít tranh cãi, trong đó, tranh cãi nhiều nhất là về vấn đề bước tiếp theo của dự án cần làm gì. Chúng tôi là sinh viên khởi nghiệp, nguồn vốn không nhiều nên bước tiếp theo làm gì, phải cân nhắc rất kỹ, bởi nếu tính toán sai, làm sai sẽ không có nguồn lực để làm tiếp. Vì thế, có những lần tranh cãi đến mức có thành viên rời nhóm, nhưng rồi cuối cùng chúng tôi đã tìm ra tiếng nói chung, lại kề vai sát cánh đưa dự án đi đến ngày hôm nay”, Hải kể.

Sau hơn một năm nỗ lực nghiên cứu, thử nghiệm, viên nén sinh khối từ bã cà phê đầu tiên ra đời trong niềm vui vỡ oà của các thành viên, nhưng chỉ sau 1 tuần viên nén bị hỏng, vỡ ra thành bột mùn như ban đầu. Thất bại, cả nhóm lại lao vào nghiên cứu, thử nghiệm, không ngừng cải tiến kỹ thuật. Cuối cùng thành quả ngọt ngào cũng đến với sản phẩm viên nén hoàn chỉnh, có thể bảo quản được 4-5 tháng, đáp ứng được yêu cầu thị trường.

Từ thành công đó, cả nhóm quyết tâm đưa sản phẩm ra thị trường. Bằng việc giới thiệu, quảng cáo sản phẩm qua nhiều kênh như người thân quen, các xưởng sản xuất và trong các diễn đàn, 3 bao tải viên nén sinh khối đầu tiên được xuất xưởng vào tháng 4/2023. “Cả nhóm vui lắm, vì sản phẩm đã có người tin tưởng dùng và được phản hồi tốt. Đơn hàng đầu tiên đó đã tiếp thêm động lực để chúng tôi tiến bước”, Hải chia sẻ.

Liên tiếp sau đó, nhóm nhận được nhiều đơn hàng từ nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, thậm chí có thời điểm quá tải đơn. Nhóm mang dự án tham gia các cuộc thi khởi nghiệp đều được ban giám khảo đánh giá cao về tính khả thi, thiết thực với môi trường, cuộc sống và giành giải thưởng cao.

Hải chia sẻ về mục tiêu thời gian tới, tập trung nghiên cứu sản phẩm để xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Nhóm đã hoàn thiện thủ tục đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ và thành lập công ty.