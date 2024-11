Khởi động dự án Quảng trường biển, kỳ vọng đưa Phú Quốc trở thành trung tâm văn hóa nghệ thuật quốc tế

Sáng 16/11, UBND TP Phú Quốc và UBND phường An Thới đã tổ chức lễ khởi động Bãi tắm công cộng Bãi đất đỏ, trục đường đi bộ ven biển thuộc dự án Quảng trường biển quốc tế, nhằm gia tăng tiện ích công cộng, đáp ứng nhu cầu của người dân và khách du lịch.

Việc khởi động bãi tắm công cộng tại Bãi đất đỏ được xem là bước đi tiếp theo của chính quyền địa phương, trong chiến dịch chỉnh trang và hiện đại hóa bộ mặt đô thị của thành phố biển đảo, hướng tới mục tiêu lớn được đặt ra trong Đồ án quy hoạch chung thành phố Phú Quốc đến năm 2040: trở thành một đô thị biển đảo; trung tâm dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng chất lượng cao; trung tâm thương mại, dịch vụ và chăm sóc sức khỏe, điều dưỡng ứng dụng công nghệ cao tầm cỡ khu vực và quốc tế. Dự án được thực hiện bởi phường An Thới cùng nguồn vốn xã hội hóa từ Tập đoàn Sun Group.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Quang Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường An Thới khẳng định: "Công trình bãi tắm công cộng Bãi đất đỏ được đầu tư từ nguồn xã hội hóa, do công ty trách nhiệm hữu hạn Mặt trời Phú Quốc tài trợ. Sau khi hoàn thành sẽ bàn giao lại cho Phường An Thới quản lý sử dụng. Công trình bãi tắm công cộng Bãi đất đỏ đưa vào sử dụng với mục đích là phục vụ cộng đồng, ngoài ra, còn là điểm đến kết nối, đồng bộ, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương, tạo ra động lực cho sự phát triển kinh tế của phường An Thới nói riêng và Phú Quốc nói chung. Tôi tin tưởng rằng với sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo tỉnh, thành phố, sự đồng thuận của nhân dân, sự đồng hành của doanh nghiệp, phường An Thới sẽ có một bãi tắm công cộng hiện đại, văn minh, phục vụ cho người dân, địa phương và du khách, trở thành điểm đến không thể thiếu cho cộng đồng dân cư".

Bãi tắm công cộng Bãi đất đỏ và trục đường đi bộ ven biển thuộc giai đoạn 1 của dự án Quảng trường biển quốc tế tại An Thới, có tổng diện tích 16,96ha. Dự án được tiến hành trên khu vực Bãi biển Bãi đất đỏ có chiều dài khoảng 1,7km, sở hữu nhiều tiềm năng khai thác du lịch như cát trắng mịn, nước trong xanh, tuy nhiên, hiện nay cảnh quan hoang sơ, nhiều cơ sở quán xá tự phát, cảng cá và cảng tàu du lịch chưa được đầu tư bài bản, gây mất vệ sinh môi trường và lãng phí tài nguyên.

Sau khi được quy hoạch thành bãi tắm công cộng, Bãi tắm Bãi Đất Đỏ sẽ được chỉnh trang cảnh quan, dọn sạch rác thải, trồng bổ sung 2.500 cây dừa, cây xanh, tạo thành bãi tắm đẹp và chất lượng cao phục vụ người dân và du khách. Đặc biệt khi bãi tắm được đưa vào sử dụng sẽ khắc phục và chấm dứt tình trạng người dân tắm biển ở các điểm tắm tự phát trên dọc tuyến đường, không đảm bảo an toàn, nhất là đối với trẻ em, học sinh...Việc nâng cấp, xây dựng bãi tắm sẽ kết hợp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực này, nhất là ô nhiễm do nước thải từ các khu dân cư đổ ra, đã tồn tại từ nhiều năm nay.

Trong giai đoạn 1, phường An Thới sẽ triển khai đồng thời trục đường đi bộ ven biển rộng 9m, chạy dọc theo chiều dài bãi biển, với cây xanh, cảnh quan, hệ thống chiếu sáng hiện đại, tạo không gian dạo bộ, ngắm cảnh thư thái cho người dân và du khách khi đến với bãi tắm. Nhiều tiện ích khác cũng sẽ được bổ sung trên trục đường dạo bộ như nhà hàng, quán bar ven biển, điểm tổ chức sự kiện hội chợ, triển lãm ngoài trời… biến nơi đây thành tụ điểm vui chơi giải trí công cộng mới đầy hấp dẫn của Phú Quốc.

Trong tương lai, khi dự án Quảng trường biển quốc tế được đưa vào triển khai các giai đoạn tiếp theo, một không gian công cộng hoàn chỉnh sẽ được kiến tạo, với trục quảng trường hướng biển- nơi trình diễn nhạc nước, ánh sáng, các lễ hội, triển lãm quốc tế quy mô lớn, carnival ngoài trời… Trái tim của quảng trường biển sẽ là Quảng trường Sao Biển, với thiết kế tạo ấn tượng thị giác đặc biệt, tôn vinh một trong những sinh vật biểu tượng của Phú Quốc. Từ quảng trường, trục đường đi bộ sẽ kết nối với các công trình đặc sắc gồm Nhà hát Trai tai tượng, Trung tâm triển lãm quốc tế Đại Dương, các nhà hàng, quán bar… có kiến trúc vô cùng độc đáo, lấy cảm hứng từ những sinh vật biển Phú Quốc như loài trai tai tượng hay ốc anh vũ và thiên nhiên hoang sở của đảo ngọc…

Ấn tượng nhất trong quần thể Quảng trường biển là Nhà hát Trai tai tượng kết hợp với Cảng biển- bến đỗ của những du thuyền sang trọng. Nơi đây sẽ không chỉ là nơi diễn ra các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, mà còn là trung tâm kết nối đường biển, hứa hẹn trở thành một "Sydney mới" của Châu Á. Ngoài ra, để du khách tới Nam đảo có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh Quảng trường biển và bãi biển từ trên cao, một Tháp vọng cảnh cũng sẽ được kiến tạo với chiều cao 21m.

Tương lai, khi dự án hoàn thành, Phú Quốc sẽ sở hữu một Quảng trường biển đẳng cấp bậc nhất khu vực, một trung tâm văn hóa nghệ thuật quốc tế xứng tầm với vị thế của “hòn đảo đẹp thứ hai thế giới chỉ sau Maldives”, theo bình chọn của độc giả tạp chí du lịch nổi tiếng Travel+Leisure.

Việc Phú Quốc khởi động dự án Quảng trường biển quốc tế, với những hạng mục đầu tiên là Bãi tắm công cộng và đường dạo ven biển cũng khẳng định tầm nhìn, sự quyết tâm và quyết liệt của thành phố, trong công tác chỉnh trang và hiện đại hóa bộ mặt đô thị, từng bước đưa Phú Quốc đạt đến những bước phát triển bền vững, trở thành hòn đảo xanh, sạch, đẹp với những công trình đẳng cấp mang tính biểu tượng./.