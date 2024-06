Khởi động Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng cấp Trung ương trên đảo tiền tiêu Phú Quý

Dự chương trình có anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn; ông Nguyễn Linh Nhơn - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Thuận; anh Trần Hữu - Trưởng Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị T.Ư Đoàn; chị Trần Thị Diễm Trinh - Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương; anh Trương Minh Quang - Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Thuận, và gần 150 tình nguyện viên, đoàn viên, thanh niên và nhân dân huyện đảo Phú Quý.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương cho biết, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2024 với 1 chương trình, 4 chiến dịch đang được đoàn viên, thanh niên và các cấp bộ Đoàn triển khai mạnh mẽ, rộng khắp trên mọi miền của Tổ quốc. Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng tại huyện đảo Phú Quý là một trong những hoạt động trọng tâm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm nay.

Theo anh Cương, Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng nhằm phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức công nhân người lao động trẻ, vận dụng chuyên môn nghiệp vụ để tham gia các hoạt động tình nguyện, phục vụ cộng đồng.

Đây là môi trường thực tiễn phong phú, sinh động cho hàng trăm ngàn đoàn viên, thanh niên cán bộ, công chức, viên chức công nhân, người lao động trẻ trên cả nước rèn luyện bản lĩnh, nhận thức và hành động, dấn thân đảm nhận những phần việc khó khăn để cống hiến sức trẻ của mình cho cộng đồng.

Với phương châm “Thanh niên công nhân, công chức, viên chức lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”, các hoạt động của Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng tập trung phát huy chuyên môn ngành nghề thông qua các đội hình chuyên sâu các cấp, ứng dụng chuyển đổi số, vận động các nguồn lực để tham gia hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội địa bàn khó khăn tại các làng Thanh niên lập nghiệp, đảo Thanh niên, địa bàn dân tộc thiểu số…

“Chúng ta đang ở trong thời gian cao điểm của Chiến dịch tình nguyện Hè nói chung và Kỳ nghỉ hồng nói riêng trên toàn quốc, với hàng trăm ngàn đoàn viên, thanh niên công chức, viên chức, công nhân cả nước đang hăng say đóng góp trí tuệ, sức trẻ cho các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, với nhiều hoạt động thiết thực, an toàn, đem lại nhiều kết quả to lớn.

Giá trị của Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng còn nằm ở chỗ chúng ta khẳng định được tính lý tưởng và phương thức thực hiện của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phát huy lý tưởng cao đẹp, phát huy sức trẻ của người thanh niên để đóng góp cho cộng đồng chứ không chỉ sống cho riêng mình”, Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương nói.