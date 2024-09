Khơi dậy khát vọng, động lực phát triển, bứt phá đi lên…

TP - Năm 2024, tỉnh Quảng Trị xác định phải tạo được sự đột phá, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng vững chắc để tăng tốc về đích, hoàn thành Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025.

Đưa Quảng Trị bứt phá đi lên

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ 17, nhiệm kỳ 2021-2025, với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành linh hoạt, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Quảng Trị đã đạt những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Theo nhìn nhận từ Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị, với quyết tâm chính trị cao, bức tranh kinh tế - xã hội của Quảng Trị đang có điểm sáng và chuyển biến tích cực, nền kinh tế tiếp tục phục hồi, tăng trưởng. Tỉnh quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu năm 2024 và cả nhiệm kỳ cùng với phát triển các lĩnh vực khác, tỉnh Quảng Trị đang tập trung hiện thực hóa các dự án trọng điểm, xem đây là động lực cho sự phát triển mọi mặt.

“Quan điểm nhất quán là không điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, mà tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, tích cực, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; linh hoạt, kịp thời, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành; phấn đấu, nỗ lực với quyết tâm cao nhất hoàn thành các chỉ tiêu năm 2024 và cả nhiệm kỳ”. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang

Ngay từ đầu năm, với sự chủ động, quyết liệt, kịp thời, quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, sự điều hành linh hoạt của UBND tỉnh, tinh thần đồng thuận, ủng hộ mạnh mẽ của người dân, cộng đồng doanh nghiệp, một số chỉ tiêu kinh tế quan trọng có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ…

Tỉnh đã tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án động lực, trọng điểm của tỉnh như: Khu bến cảng Mỹ Thủy, Khu Công nghiệp Quảng Trị, đường bộ cao tốc Cam Lộ - Vạn Ninh, Cảng hàng không Quảng Trị, xây dựng hệ thống băng tải vận chuyển than đá từ Lào về Việt Nam...

Đầu tháng 7 vừa qua, tại Kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh khóa VIII, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang chỉ rõ, tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa đạt như kỳ vọng. Những “điểm nghẽn” trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư. Công tác điều chỉnh quy hoạch chậm, chưa đáp ứng tiến độ cũng như yêu cầu thực tiễn, nhiều dự án vẫn trong tình trạng quy hoạch treo, chậm xử lý, trong số những hạn chế, yếu kém nêu trên, có nhiều hạn chế đã tồn tại kéo dài nhiều năm nhưng việc khắc phục chưa có nhiều chuyển biến, đã và đang cản trở, kìm hãm sự phát triển của tỉnh.

“Để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 7% của năm 2024 là thách thức lớn, cần tạo được động lực tăng trưởng mới, sự nỗ lực, quyết tâm và chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh”. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng

Trên cơ sở đó, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận và quyết định 4 nhóm nội dung trọng tâm: đầu tư công; ngân sách và cơ chế, chính sách địa phương; thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, sử dụng rừng; các nội dung về giám sát tại kỳ họp, tìm ra giải pháp đưa Quảng Trị bứt phá đi lên.

Hiện thực hóa các dự án trọng điểm

Cụ thể, HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2024; kéo dài thời gian bố trí vốn các dự án đầu tư công. Cho ý kiến đối với dự kiến kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2025. Xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư 7 dự án nhằm tiếp tục phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng, xây dựng trụ sở làm việc, đầu tư các dự án, chỉnh trang các tuyến đường và di tích lịch sử trọng điểm.

Hiện thực hóa mục tiêu của năm 2024, theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng, ngay từ đầu năm 2024, UBND tỉnh triển khai kịp thời các Nghị quyết của Trung ương, Kết luận của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh và Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng bằng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể; chủ động tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các kết luận và trình HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết để xử lý kịp thời các vấn đề thực tiễn đang đặt ra và thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các ngành và lĩnh vực.

Đồng thời, phân công trách nhiệm các thành viên UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được xác định. Nhờ vậy, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng.

Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 2.200 tỉ đồng (tăng 20% cùng kỳ năm ngoái); kim ngạch xuất nhập khẩu ước tăng 27%; vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước tăng 3,95%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 12,3%;…

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các chính sách, giải pháp điều hành của Chính phủ về tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Tập trung thúc đẩy sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu…

Bên cạnh đó, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án công trình trọng điểm; thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới…. Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển doanh nghiệp.

Theo nhìn nhận từ lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, năm 2024 là năm đánh dấu sự kiện 35 năm lập lại tỉnh Quảng Trị, cũng là năm tăng tốc, đột phá hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Chặng đường qua, mặc dù đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân toàn tỉnh tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động để khơi dậy khát vọng, tạo động lực phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Đây chính là nền tảng vững chắc để phấn đấu đến năm 2025, Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước và năm 2030 thuộc nhóm tỉnh khá của cả nước.

Do đó, địa phương phải tiếp tục chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, chú trọng tạo sự bứt phá rõ nét trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Bên cạnh hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; các cấp ngành cũng cần bám sát Quy hoạch điện VIII để thúc đẩy triển khai các dự án năng lượng đã có trong quy hoạch.

Tiếp tục hỗ trợ nhà đầu tư để phát huy hiệu quả Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, Khu công nghiệp Quảng Trị. Tập trung thực hiện các quy hoạch du lịch đã được phê duyệt và phát triển các sản phẩm du lịch gắn với liên kết vùng; thực hiện hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Cùng với các giải pháp về kinh tế, tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội. Thực hiện đồng bộ các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ giảm nghèo; ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, giúp người nghèo phát triển sinh kế, ổn định đời sống, tự vươn lên thoát nghèo bền vững. Tăng cường quốc phòng, an ninh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

“Với sức mạnh niềm tin, quyết tâm, khát vọng phát triển, tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ biến niềm tự hào về quá khứ hào hùng của một thời hoa lửa thành nguồn lực quan trọng trong xây dựng, phát triển Quảng Trị tiến kịp đà phát triển chung của khu vực miền Trung và cả nước”, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang nói.