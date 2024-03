'Khoác áo mới' cho ghế đá cũ

Sau gần 6 tháng triển khai cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”, tuổi trẻ Nghệ An đã có hơn 11.000 bản đồ được trao tặng và treo tại các vị trí trang trọng trong phòng làm việc, phòng học, phòng sinh hoạt cộng đồng. Hơn 500 clip hưởng ứng “Tự hào một dải non sông” giới thiệu các địa danh trên cả nước; hơn 2.000 cơ sở Đoàn và các trường học tham gia hưởng ứng với sự tham gia của gần 34.000 lượt thanh thiếu nhi toàn tỉnh tham gia xếp bản đồ Việt Nam. Nghệ An là một trong những địa phương được Trung ương Đoàn đánh giá đứng tốp đầu cả nước.