Khi nào nên đi khám hiếm muộn và các phương pháp điều trị

Vô sinh hiếm muộn là một vấn đề ngày càng phổ biến và đang có xu hướng trẻ hóa, ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 8-12% các cặp vợ chồng trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, gần một triệu cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản đang gặp khó khăn trong việc có con.

Việc nhận biết thời điểm và phương pháp điều trị hiếm muộn không chỉ giúp các cặp vợ chồng tối ưu hóa cơ hội làm cha mẹ mà còn giảm thiểu những áp lực tâm lý, tài chính trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc gia đình. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những thông tin cần thiết về thời điểm nên đi khám hiếm muộn và các phương pháp điều trị hiện đại nhất.

Theo thống kê từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tỷ lệ vô sinh chiếm khoảng 8-12% các cặp vợ chồng. Tại Việt Nam, hiện nay, vô sinh chiếm tỷ lệ khoảng 8% tổng số các cặp vợ chồng, tương đương với gần một triệu cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản gặp vấn đề về hiếm muộn. Đáng lo ngại hơn, tỷ lệ vô sinh đang ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa. Nguyên nhân vô sinh do nam giới và nữ giới hiện nay ngang nhau, mỗi bên chiếm 40%, 10% do kết hợp cả nam và nữ, và 10% trường hợp không rõ nguyên nhân. Đặc biệt, nhiều trường hợp bị hiếm muộn nhưng e ngại, trì hoãn hoặc không đủ thông tin để xác định mình cần phải điều trị, dẫn đến sự chậm trễ trong việc điều trị. Do đó, nhiều cặp vợ chồng đã bỏ lỡ “thời điểm vàng” để có con thuận lợi nhất.

Theo Bác Sĩ Quách Văn Thanh – Phó khoa hiếm muộn IVF Phương Châu, các cặp vợ chồng cần lưu ý nên đi khám và điều trị hiếm muộn sớm sau một năm mong con mà vẫn chưa có thai. Đối với phụ nữ trên 35 tuổi, thời gian này có thể giảm xuống còn 6 tháng. Sau khi lập gia đình, không nên trì hoãn việc có con nếu người phụ nữ đã trên 30 tuổi. Nên khám và điều trị hiếm muộn tại các cơ sở chuyên khoa có các bác sĩ và chuyên gia phôi học có trình độ và kinh nghiệm. Các cơ sở điều trị ngoài đội ngũ bác sĩ, nữ hộ sinh và chuyên viên phôi học có trình độ chuyên môn tốt, còn cần phải có hệ thống quản lý chất lượng tốt và nghiêm ngặt.

Ngoài ra, cần tìm hiểu kiến thức sinh sản và các thông tin liên quan đến khám và điều trị hiếm muộn từ các nguồn đáng tin cậy như internet và sách báo. Chú ý điều chỉnh chế độ làm việc, ăn uống, sinh hoạt để giữ gìn sức khỏe sinh sản.

Hiện nay, có ba phương pháp điều trị chính: Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI), Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và Tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI). Tùy theo số lượng và chất lượng tinh trùng của người chồng, bác sĩ sẽ lựa chọn một trong ba kỹ thuật trên để điều trị. Ngoài ra, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, việc đông lạnh và lưu trữ tinh trùng, phôi và noãn, cũng như phẫu thuật trích tinh trùng cho những trường hợp hiếm muộn nam không có tinh trùng đã được áp dụng tại các trung tâm hỗ trợ sinh sản.

Việc áp dụng các kỹ thuật điều trị vô sinh mới nhất trong khu vực và trên thế giới tại Khoa Hiếm Muộn IVF Phương Châu đã tạo ra những đột phá, nâng cao tỷ lệ thành công trong thụ tinh ống nghiệm. Khoa Hiếm Muộn IVF Phương Châu là trung tâm hỗ trợ sinh sản đầu tiên tại Đồng Bằng Sông Cửu Long thực hiện tất cả các kỹ thuật liên quan đến điều trị hiếm muộn như bơm tinh trùng vào buồng tử cung, thụ tinh trong ống nghiệm, tiêm tinh trùng vào bào tương noãn, hỗ trợ phôi thoát màng, chuyển phôi trữ lạnh, trữ lạnh và lưu giữ phôi, noãn, tinh trùng. Ngoài ra, bệnh viện còn có đầy đủ các chuyên khoa giúp việc chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé được toàn diện hơn.