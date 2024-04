Khi MV trở thành “hướng dẫn viên” du lịch

TP - Mỗi MV ca nhạc trở thành sứ giả văn hóa du lịch, các nghệ sĩ hào hứng quảng bá hình ảnh quê hương... Cái bắt tay đầy ngẫu hứng ấy của du lịch và âm nhạc được kỳ vọng sẽ mang vẻ đẹp bất tận của Việt Nam ra khỏi biên giới và ngày càng bay xa.

Những “đại sứ” đặc biệt

Mới đây, người yêu âm nhạc ngỡ ngàng khi nhìn thấy những di tích văn hóa lịch sử nổi tiếng của Hà Nội và Việt Nam hiện lên tuyệt đẹp trong MV “Going Home” vừa ra mắt toàn cầu của huyền thoại saxophone Kenny G. Trong MV, Kenny G chơi kèn bên cầu Long Biên lúc bình minh, tới hồ Gươm, bên tháp Hòa Phong và cầu Thê Húc, rồi qua Hoàng Thành Thăng Long, Cột cờ Hà Nội, Văn Miếu Quốc Tử Giám… Với những góc quay xuất sắc trên nền bản nhạc nổi tiếng toàn cầu của nghệ sĩ saxophone huyền thoại, hình ảnh Việt Nam tuyệt đẹp đã có dịp lan tỏa tới hàng triệu khán giả trên toàn cầu.

Được biết, để thực hiện được MV này, ban tổ chức phải mất 8 tháng để thuyết phục Kenny G. Bởi đây là MV Going Home duy nhất của Kenny G trên toàn cầu. Trước đó, nghệ sĩ chỉ trình diễn nhạc phẩm này trên sân khấu, nên chỉ có các video clip ghi lại buổi trình diễn. Với sức hút này, ngay sau khi ra mắt, MV đã được tặng cho các tập đoàn du lịch - khách sạn, hãng hàng không, các đài truyền hình… nhằm lan tỏa sản phẩm âm nhạc, góp phần quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam đến du khách trong nước và quốc tế.

Năm 2022, người yêu âm nhạc cũng từng bất ngờ khi được ngắm hàng loạt địa danh du lịch nổi tiếng của Việt Nam như Hội An, Hạ Long, Tràng An, Phú Quốc, Nha Trang, Sa Pa... xuất hiện ấn tượng trong hai MV ca nhạc “Waiting for you, 5.000 years” và “Butterfly flakes” do ca sĩ Hàn Quốc Joseph Kwon thể hiện nhân dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc. Nghệ sĩ Joseph Kwon là nhạc sĩ, nhà soạn nhạc, ca sĩ, kiêm nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng của Hàn Quốc.

Là nhạc trưởng ở Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Hà Nội, trước hai MV này, Joseph Kwon cũng đã sáng tác nhiều ca khúc ngợi ca Việt Nam như: “Go Vietnam Go Go”; “Remember”; “You are in my heart” được phát hành bằng tiếng Việt, Hàn và Anh; “Chả ca hay Peace” - Bài hát với chủ đề về món ăn truyền thống Việt Nam... Đặc biệt, ca khúc “Việt Nam” phát hành năm 2021 đã được phát sóng hơn 50 lần trên các đài truyền hình từ trung ương đến địa phương ở Hàn Quốc.

Sau 4 năm ghi hình tại Việt Nam, hiện tại, MV “Alone Pt.II” của Alan Walker đã đạt hơn 373 triệu lượt xem. Sản phẩm âm nhạc là sự kết hợp giữa Alan Walker và nữ ca sĩ Ava Max. Bối cảnh MV được quay tại nhiều điểm nổi tiếng ở Quảng Bình gồm Sông Troóc, sông Chày, cầu Trạ Ang, bản Đoòng, Hang Én, Sơn Đoòng và hang Nước Nứt.

Một điều đặc biệt trong MV là khi nhân vật nữ đưa bàn tay gạt nhẹ trên tấm bản đồ cổ, hai chữ “Quang Binh” đã hiện ra. Tấm bản đồ mà cô cầm trong suốt hành trình cũng có chữ “Son Doong” viết tay bằng mực đỏ. Theo chia sẻ từ phía đơn vị khai thác Sơn Đoòng, đơn vị này đã chấp nhận hỗ trợ toàn bộ chi phí lên tới hàng tỷ đồng cho đoàn quay phim, chỉ để đổi lại trong MV phải có hai từ khóa “Quảng Bình” và “Sơn Đoòng”.

Chia sẻ tại buổi ra mắt MV “Going home” của nghệ sĩ Kenny G, ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định quảng bá du lịch thông qua MV âm nhạc là cách làm rất hiệu quả, khi chỉ với chi phí vừa phải nhưng hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng có cơ hội đến với đông đảo công chúng toàn cầu.

Thôi thúc “xách ba lô lên và đi”

Những năm gần đây, nhiều ca sĩ Việt cũng đã chọn các danh lam thắng cảnh của Việt Nam để thực hiện MV, góp phần quảng bá du lịch trong nước và lan tỏa hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế. MV “Vietnam my home” của nhà sản xuất âm nhạc Masew với sự pha trộn giữa các loại nhạc cụ dân tộc và nhạc điện tử hiện đại đã mang đến cho người xem hàng loạt cảnh đẹp của đất nước Việt Nam như vịnh Hạ Long, Hội An, Hồ Hoàn Kiếm, ruộng bậc thang... Từ những vùng núi cao hùng vĩ đến hình ảnh đô thị nhộn nhịp mọi thứ được gói gọn trong một sản phẩm âm nhạc được đầu tư hoành tráng.

Bên cạnh đó, sản phẩm âm nhạc “Tây Bắc yêu thương” của ca sĩ Thu Hằng và Sèn Hoàng Mỹ Lam cũng gây ấn tượng mạnh mẽ với công chúng khi sử dụng chất liệu âm nhạc dân tộc Thái, Tày hòa quyện trong tiếng violin và sáo trúc. Thác Bản Giốc (Cao Bằng) cùng các nét văn hóa đặc trưng của người Dao hiện lên đầy sinh động trong MV triệu view “Nói thương nhau thì đừng làm trái tim em đau” của ca sĩ Bích Phương. Đà Lạt, Nha Trang cũng trở nên đẹp mê hồn trong MV hit “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của Ái Phương. Lấy bối cảnh non nước Ninh Bình, MV “Bánh trôi nước” của Hoàng Thùy Linh mang đến một không gian tuyệt đẹp và sống động với chùa chiền cổ kính, sông núi hùng vĩ, ruộng đồng xanh mướt...

Không chỉ các ca sĩ, nhiều địa phương cũng đã mạnh dạn mời các nghệ sĩ tên tuổi hợp tác cùng thực hiện các dự án âm nhạc quảng bá cho du lịch. Cuối năm 2023, Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh cũng giới thiệu MV “Việt Nam những chuyến đi” - ca khúc do Vicky Nhung sáng tác, lồng ghép nhiều hình ảnh đẹp của ba miền với Cát Bà (Hải Phòng), Tam Cốc, Bích Động (Ninh Bình), Pù Luông (Thanh Hóa), đảo Phú Quý (Bình Thuận), Long An…

Cuối tháng 3/2023, MV quảng bá du lịch “Tuyệt vời Đà Nẵng” đã chính thức ra mắt với công chung trên các nền tảng. Đây là sản phẩm kết hợp giữa Sở Du lịch TP Đà Nẵng và ca sĩ Only C. Với lời ca tươi trẻ, chất nhạc sôi động, MV đã khắc họa một thành phố hiện đại, bình yên, gần gũi, thân thương thể hiện qua các hình ảnh du lịch đặc sắc tại Đà Nẵng như sông Hàn, cầu Rồng, biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà, Bà Nà Hills cùng những món ăn đặc sản như bún mắm, nem lụi, mì Quảng, hải sản… lồng ghép với tiếng địa phương đặc trưng chỉ có ở miền Trung “răng, rứa, chi, mô, tê” dành cho du khách bốn phương.

Vietnam Airlines cũng từng phối hợp với Space Speakers Group ra mắt MV “Nhanh lên nhé” với sự góp mặt của năm nghệ sĩ trẻ: Touliver, SooBin, Binz, Rhymastic và SlimV, mang đến những khung cảnh đẹp trải dài từ Bắc vào Nam như muốn hối thúc người xem “xách ba lô lên và đi”. Các nghệ sĩ đã trở thành những đại sứ du lịch, khơi dậy trải nghiệm cuộc sống, khám phá những nét văn hóa, thiên nhiên và con người. Các MV này cũng đã giúp lan tỏa những hình ảnh đẹp của Việt Nam đến mọi người trên thế giới, khơi gợi niềm tự hào dân tộc.

Theo ông Nguyễn Lê Phúc - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam: Khi những nghệ sĩ trẻ quảng bá quê hương trong các tác phẩm của mình, họ gửi gắm trong đó tình yêu đất nước và đem đến một góc nhìn chân thực, mộc mạc, gần gũi về thiên nhiên, con người Việt Nam. Điều này có sức truyền tải rất lớn, bởi người xem sẽ dễ dàng đồng cảm hơn với những câu chuyện được kể từ góc độ cá nhân hơn là hình ảnh quảng cáo chau chuốt và các thông điệp mang tính “đao to búa lớn”.