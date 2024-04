Khánh Hòa 'đãi tiệc' nhạc Jazz, sự kiện đặc sắc hút khách du lịch

TPO - Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày là cơ hội vàng để Khánh Hòa đón lượng khách du lịch lớn đến tham quan, nghỉ dưỡng. Đặc biệt, tỉnh Khánh Hòa sẽ diễn ra nhiều chương trình, hoạt động hấp dẫn phục vụ người dân, du khách.

Đa dạng, hấp dẫn các hoạt động du lịch

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng, du lịch xứ Trầm dịp lễ 30/4-1/5 hứa hẹn sẽ đem đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị, khác biệt.

Đáng chú ý là chương trình Jazz quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, sẽ diễn ra tại thành phố biển Nha Trang. Chương trình là chuỗi các hoạt động âm nhạc quy tụ hơn 100 ca sĩ, ban nhạc Jazz nổi tiếng trong nước và quốc tế, nhằm giới thiệu tới khán giả, du khách về sự phong phú, đa dạng và hấp dẫn của nhạc Jazz trên toàn thế giới và dòng chảy của Jazz tại Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Văn Nhuận - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 27/4-1/5, du khách và khán giả được thưởng thức miễn phí 5 đêm nhạc Jazz với các chủ đề khác nhau: The spotlight of jazz, The Latin night, Jazz Flows, Living the legend và The Collection tại hai sân khấu Quảng trường 2/4 và sân bóng thanh niên.

Tại di tích Tháp Bà Ponagar Nha Trang, từ ngày 28/4-1/5 sẽ diễn ra lễ hội Tháp Bà Ponagar năm 2024 với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như: Lễ thay y Mẫu; lễ thả hoa đăng trên sông Cái; nghi thức rước kiệu; lễ dâng hương Mẫu; lễ tế cổ truyền; các trò chơi dân gian, trình diễn kỹ thuật dệt vải, làm gốm của đồng bào Chăm…

Song song với đó, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cũng chủ động xây dựng nhiều loại hình dịch vụ, sản phẩm độc đáo đưa vào khai thác trong dịp lễ này. Bên cạnh các tour du lịch biển đảo, nhiều doanh nghiệp đã tận dụng nông sản, nét văn hóa của địa phương để đa dạng trải nghiệm cho du khách.

Những ngày lễ, các tour du lịch rừng dài 3 ngày 2 đêm cho du khách cũng được khai thác, các tour trải nghiệm huyện miền núi Khánh Sơn trong ngày với các hoạt động như: Chèo sup, săn mây, tắm thác, trải nghiệm văn hóa đồng bào Raglai… Hiện tại đã có nhiều khách liên hệ đặt tour cho những ngày lễ.

Sẵn sàng để đón khách du lịch

Sau nhiều ngày giá vé máy bay dịp lễ “nhảy múa”, một số đường bay đã bổ sung nhiều chuyến bay đêm, với mức giá mềm từ Hà Nội hoặc TPHCM tới một số điểm du lịch, trong đó có Nha Trang.

Theo khảo sát của PV vào ngày 19/4, trên website bán vé máy bay trực tuyến, chặng bay TP HCM - Nha Trang, với lịch trình khứ hồi (27/4-1/5), Vietnam Airlines đang có vé rẻ nhất là 3,8 triệu đồng/vé khứ hồi; Vietjet có vé từ 2,9 triệu đồng/vé khứ hồi; Bamboo Airways chiều đi chỉ còn vé hạng thương gia, chiều về còn hạng thường với giá 5,6 triệu đồng/vé khứ hồi.

Một số đơn vị kinh doanh khách sạn chia sẻ công suất phòng cho dịp lễ tại khách sạn đang đạt từ 65-70%, chủ yếu là khách nội địa. Là cơ sở lưu trú có sao, giá dịch vụ niêm yết tại khách sạn đều công khai, minh bạch, dự báo lượng khách đặt phòng sẽ còn tăng trong những ngày tới.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa - cho biết du lịch Nha Trang - Khánh Hòa đã sẵn sàng đón khách. “Dịp lễ vé máy bay tăng cũng sẽ là một trong những trở ngại đối với du khách. Tuy nhiên, du khách có thể lựa chọn di chuyển bằng ô tô khi các tuyến cao tốc đến Khánh Hòa đã hoàn thiện. Đặc biệt, tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ hoàn thiện dịp 30/4 sẽ là lợi thế lớn cho du khách đến Khánh Hòa”, bà Thanh nói.

Theo lãnh đạo Sở Du lịch Khánh Hòa, nhằm đảm bảo cung ứng tốt nhất các dịch vụ cho du khách, Sở Du lịch đã có văn bản đề nghị các doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đảm bảo phục vụ du khách trong dịp lễ; tổ chức trang trí khuôn viên khách sạn, khu du lịch; không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ, vui chơi giải trí.

Các doanh nghiệp cần quan tâm thực hiện chỉnh trang, vệ sinh môi trường, hạn chế rác thải nhựa, bảo đảm cơ sở vật chất kỹ thuật, nhân lực phục vụ khách; thực hiện bộ quy tắc ứng xử văn minh trong du lịch; thực hiện nghiêm túc các quy định về đăng ký giá, niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết; tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm…

Năm nay, tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu đón 9 triệu lượt khách đến lưu trú, tham quan và nghỉ dưỡng, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế; tổng doanh thu đạt hơn 40.000 tỷ đồng. Trong quý I, toàn tỉnh đã đón 2,1 triệu lượt khách lưu trú, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2023, trong đó có hơn 1,2 triệu lượt khách quốc tế, gấp 5,2 lần so với cùng kỳ.