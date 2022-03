Khám xét 21 địa điểm liên quan vụ bắt giam Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết

TPO - TIN NÓNG ngày 29/3: Tạm hoãn xuất cảnh một tổng giám đốc ở TPHCM; Khởi tố gã trai bị cắt 'của quý' vì cưỡng dâm con riêng của vợ; Triệu tập nghi can bắn vỡ cửa kính nhiều nhà trong khu đô thị ở Hải Phòng; Trường ĐH Luật nói gì việc một trưởng khoa bị tố giác cưỡng dâm?;...

TPO - Bị tạm giữ xe máy, Cước gọi đồng bọn mang hung khí đến trụ sở công an tấn công một công an viên, đập phá tài sản trong trụ sở công an và cướp chiếc xe máy đang bị tạm giữ.